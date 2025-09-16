شباب الأهلي يتعادل مع تراكتور في بداية مشواره بالنخبة الآسيوية



تعادل شباب الأهلي وضيفه تراكتور الإيراني بهدف لكل فريق مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وافتتح تراكتور التسجيل عن طريق توميسلاف ستركالج في الدقيقة 14، وتعادل بالا لشباب الأهلي في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي شهدت طرد دوماجوي دروزديك لاعب تراكتور في الدقيقة 50.



بدأ شباب الأهلي بالهجوم المبكر، وسدد بالا، من خارج منطقة الجزاء عالية كرة بعيدة، بعد تمريرة من مؤنس دبور بكرة رأسية في الدقيقة 4، إلا أن تراكتور هو من نجح في التسجيل في الدقيقة 14، عن طريق توميسلاف ستركالج بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى لحارس شباب الأهلي المتقدم، حمد المقبالي، بعد تمريرة من شجاع خليل زاده.



وسدد سعيد عزت الله، كرة عالية لشباب الأهلي من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من لابا في الدقيقة 23، ورد أمير حسين زاده، بتسديدة لتراكتور في الدقيقة 29، وردت عارضة مرمى تراكتور في الدقيقة 37، تسديدة من بالا، في أخطر فرص شباب الأهلي في الشوط الأول، وسدد غاستون سواريز، كرة عالية لشباب الأهلي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40، ولعب سلطان عادل، كرة رأسية خارج المرمى في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الإيراني بهدف دون مقابل.



وأجرى شباب الأهلي تغييرين مهمين مطلع الشوط الثاني، بنزول كوان سانتوس وكارتابيا بدلاً من ميرساد وحارب عبدالله، وسدد سعيد عزت الله، كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48، وتدخلت تقنية الفيديو لوجود كرة تستحق بطاقة حمراء للاعب تراكتور، دوماجوي دروزديك، بعد تدخل عنيف مع سعيد عزت الله في الدقيقة 50.



وسدد بالا، كرة عالية من منتصف منطقة الجزاء في الدقيقة 58، ورد تيبور هلالوفتش، بتسديدة لتراكتور من خارج منطقة الجزاء لكنها أخطأت المرمى في الدقيقة 60، ثم سدد رينان كرة عالية لـ«الفرسان» في الدقيقة 62، وأدرك شباب الأهلي التعادل في الدقيقة 65، من متابعة جيدة من بالا، لتسديدة يوري سيزار، المرتدة من حارس تراكتور.



وواصل شباب الأهلي أداءه الهجومي، وسدد كوان سانتوس، كرة من خارج منطقة الجزاء عالية في الدقيقة 76، وردت عارضة مرمى تراكتور مجدداً تسديدة يوري سيزار في الدقيقة 78، وسدد غاستون سواريز، كرة عالية أخرى في الدقيقة 82، وألغى الحكم هدفاً سجله أمير زاده لتراكتور بداعي التسلل في الدقيقة 85، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع، ولم تشهد تعديلاً على النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



على جانب آخر، يفتتح الوصل غداً الأربعاء ، مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، حينما يلتقي فريق الاستقلال الإيراني في ملعب زعبيل الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية. في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا 2، وسيخوض الوصل المنافسة من أجل التأهل، وهو ما يفرض عليه تحقيق الانتصارات، خاصة في المباريات التي تقام على ملعبه.