لغة المال تخذل الكبار.. منتخبات عالمية بأرقام فلكية وإنجازات محدودة



أظهرت بيانات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن القيمة السوقية المرتفعة للمنتخبات الكبرى لا تعكس بالضرورة حجم إنجازاتها، لتبقى الفجوة قائمة بين لغة المال وحصاد البطولات.

ففي الوقت الذي يتصدر فيه المنتخب الإسباني قائمة أغلى منتخبات العالم بقيمة 1.38 مليار يورو، مؤكداً مكانته بتتويجه بلقب كأس أوروبا 2024، يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث بقيمة 975.5 مليون يورو، لكنه ما زال بعيداً عن أي بطولة كبرى منذ لقب مونديال 1966، وهو ما يعكس المفارقة الواضحة بين امتلاك المنتخبات لعدد كبير من النجوم وارتفاع قيمتها السوقية إلى أرقام فلكية، وبين عجزها في الوقت نفسه عن تحويل هذه الإمكانات الهائلة إلى بطولات وألقاب فعلية تضاف إلى سجل إنجازاتها.

هذا التباين لا يقتصر على المنتخب الإنجليزي وحده، بل يمتد إلى منتخبات أخرى تملك قيمة سوقية ضخمة، لكنها تعاني غياب الألقاب في السنوات الأخيرة، لتبقى الصورة الأوضح أن لغة الأرقام لا تكفي وحدها لكتابة التاريخ داخل المستطيل الأخضر.



وحل المنتخب الفرنسي ثانياً بقيمة 1.33 مليار يورو، وكانت آخر بطولاته دوري الأمم الأوروبية عام 2021، قبل أن يكتفي بالوصافة في مونديال 2022، من دون أن يتمكن من إضافة لقب جديد إلى سجله خلال آخر 4 سنوات، ليبقى بعيداً عن تحقيق الإنجاز المنتظر قياساً بحجم القيمة السوقية التي يملكها.

وفي المقابل، جاء المنتخب الإيطالي في المركز الرابع بقيمة 884 مليون يورو، وكانت آخر ألقابه بطولة يورو 2021، كما ضمت القائمة المنتخب البرتغالي في المركز الخامس بقيمة 854 مليون يورو، بعدما نجح مؤخراً بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2025، مضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجله، وجاء المنتخب الهولندي في المركز السادس بقيمة 829 مليون يورو، مواصلاً البحث عن بطولة غائبة منذ عام 1988.



أما الأرجنتين، بطلة العالم 2022، فقد حلت في المركز السابع بقيمة 781.5 مليون يورو، لكنها تفوقت من حيث النتائج على منتخبات أوروبية تتقدمها مالياً، فيما جاء المنتخب البرازيلي في المركز الثامن بقيمة 704.8 ملايين يورو، وهو الذي لم يحقق أي لقب في كأس العالم منذ عام 2002 رغم امتلاكه ثروة من المواهب على مر السنوات، وكانت آخر ألقابه بشكل عام بطولة كوبا أمريكا عام 2019.



وجاء المنتخب الألماني تاسعاً بقيمة 597 مليون يورو، وكانت آخر بطولاته كأس القارات عام 2017، من دون أن يتمكن من حصد إنجازات لاحقة، أما المنتخب النرويجي فقد شكل المفاجأة بوجوده في المركز العاشر بقيمة 507.9 ملايين يورو، مستفيداً بشكل أساسي من القيمة السوقية الكبيرة لنجميه إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، رغم غيابه عن تحقيق أي بطولة.



ترتيب أغلى 10 منتخبات في العالم من حيث القيمة السوقية

إسبانيا – 1.38 مليار يورو

فرنسا – 1.33 مليار يورو

إنجلترا – 975.5 مليون يورو

إيطاليا – 884 مليون يورو

البرتغال – 854 مليون يورو

هولندا – 829 مليون يورو

الأرجنتين – 781.5 مليون يورو

البرازيل – 704.8 ملايين يورو

ألمانيا – 597 مليون يورو

النرويج – 507.9 ملايين يورو