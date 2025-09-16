كاسترو: الوصل يستهدف الفوز على الاستقلال ونلعب من أجل التأهل



أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الوصل، أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز على ضيفه الاستقلال الإيراني، في المواجهة التي تجمعهما مساء الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا 2، مبيناً أن الوصل يخوض المنافسة من أجل التأهل، وهو ما يفرض عليه تحقيق الانتصارات، خاصة في المباريات التي تقام على ملعبه.



وأشار كاسترو إلى أن المباراة لن تكون سهلة، لأنها أمام منافس قوي، يضم عناصر مميزة، ويقوده مدرب متميز، موضحاً أن الاستقلال يجيد اللعب دفاعياً وهجومياً، لكن ثقته كبيرة في قدرة فريقه على تقديم المستوى المطلوب، خاصة أن الوصل يمتلك بدوره لاعبين أصحاب جودة عالية، يمكنهم الدفاع عن شعار النادي بكل قوة.



وشدد مدرب الوصل على أن كل لاعب يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويعرف أنه مطالب بالقتال في أرضية الملعب، من أجل تقديم أفضل ما لديه، والمساهمة في حصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن هناك تطوراً ملحوظاً في أداء الفريق، وأن الهدف هو اللعب بجدية، من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.



من جانبه، وصف فابيو ليما نجم خط وسط الوصل، المواجهة بالمهمة، مؤكداً أن فريقه مطالب بتحقيق الانتصار، في ظل صعوبة المنافسة، ورغبة جميع الفرق في كسب النقاط. وأوضح أن اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لتقديم ما يرضي الجماهير، وتخطي العقبة الأولى في البطولة بنجاح، والمضي قدماً نحو المرحلة الثانية من البطولة.



وأشار ليما إلى فوز الشارقة بلقب البطولة في الموسم الماضي، مبيناً أن ما حققه الشارقة، يمثل حافزاً كبيراً لفريقه من أجل السير على النهج ذاته، وتقديم أفضل ما لديهم في جميع المباريات، وعاد ليما وقال: المهم أن ننجح في تخطي المباراة الأولى، لأن ذلك يساعدنا في تحقيق هدف التأهل.