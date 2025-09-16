تصريحات مثيرة.. أوباما يفتح ملفًا قديمًا مع أحد قادة الزمالك

كشف يوسف إبراهيم «أوباما» مهاجم الزمالك المصري السابق ولاعب بيراميدز الحالي، عن تنازله الكامل عن جميع مستحقاته المالية لدى النادي الأبيض، مؤكدًا أنه لن يطالب بها في أي وقت، تقديرًا لتاريخه مع القلعة البيضاء وما قدمه له النادي.

وكان أوباما قد رحل عن الزمالك في صيف 2024 إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الفريق الأبيض، بعد مسيرة بدأت منذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2014، تخللتها إعارات للاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي، قبل أن ينهي رحلته بقميص الزمالك.

وقال أوباما في تصريحات لقناة «النهار» المصرية: «تنازلت عن مستحقاتي لدى نادي الزمالك، بما فيها مكافآت التتويج بالدوري المصري عامي 2020 و2022، ولن أطالب بهذه الأموال في أي وقت، التنازل أقل ما يمكنني تقديمه للنادي، لأنه صنع اسمي وتاريخي، وخيره علي وعلى عائلتي، والأهم أن تستغل هذه الأموال بالشكل الصحيح».

وفي جانب آخر من حديثه، أشار أوباما إلى موقف وصفه بـ«المخزي» مع أحد قادة الزمالك السابقين، قائلاً: «حققت مصلحة الزمالك من أجل قائد سابق للفريق، لكنه تركني في مواجهة مباشرة مع الجماهير، هذا أغضبني بشدة، وكنت ألوم نفسي لأنني منحت ثقتي لشخص بهذه الدرجة».

ويستعد أوباما مع فريقه بيراميدز لمواصلة منافسات الدوري المصري الممتاز، فيما يخوض الزمالك مباراته المقبلة ضد الإسماعيلي يوم الخميس 18 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة من الموسم الجاري 2025-2026، على ستاد السويس.