«الحاسوب العملاق» يضع ليفربول في صدارة مرشحي دوري أبطال أوروبا

كشف الكمبيوتر العملاق التابع لشبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، عن هوية الفريق الأوفر حظًا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، وذلك بعد محاكاة البطولة 10 آلاف مرة قبل انطلاقها.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم الثلاثاء مع الجولة الأولى من مرحلة الدوري، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع ثلاث ليالٍ متتالية من المواجهات القوية، وتمثل النسخة الحالية الرقم 71 في تاريخ المسابقة الأعرق على صعيد الأندية، بمشاركة 24 فريقًا سبق لهم اعتلاء منصة التتويج.

ويدخل باريس سان جيرمان البطولة وهو يحمل لقب النسخة الماضية، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة النهائية، وهو أكبر فارق يسجل على الإطلاق في نهائي دوري الأبطال.

ترشيحات أوبتا لدوري الأبطال 2025-2026

تصدر ليفربول قائمة المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وفق توقعات الكمبيوتر العملاق لشبكة «أوبتا»، بعدما منحه نسبة 20.4%، رغم خروجه من النسخة الماضية في دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان، وجاء أرسنال في المركز الثاني بنسبة 16.0%، متقدماً على حامل اللقب باريس سان جيرمان الذي حل ثالثًا بنسبة 12.1%.

أما مانشستر سيتي، بطل نسخة 2022-2023، فقد جاءت حظوظه متساوية مع برشلونة بنسبة 8.4% لكل منهما، في حين احتل تشيلسي، المتوج مؤخرًا بكأس العالم للأندية، المرتبة التالية بنسبة 7.0%.

وفي المركز السابع، جاء ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بنسبة 5.8% فقط، متقدماً على بايرن ميونخ الذي توقفت فرصه عند 4.3%، فيما تقاسما إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد المركز الأخير ضمن قائمة العشرة الأوائل بنسبة 3% لكل منهما.