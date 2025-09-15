بعد غياب 3 سنوات.. شباب الأهلي يبدأ الحلم الآسيوي بمواجهة تراكتور



يبدأ شباب الأهلي على ملعبه في استاد راشد بالساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، السعي لتحقيق حلم الصعود إلى منصة التتويج القاري عندما يلتقي تراكتور الإيراني، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد، وبعد غياب 3 سنوات لـ«الفرسان» الذين ودعوا النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد، من الدور التمهيدي الموسم الماضي.



وستكون مشاركة شباب الأهلي في البطولة القارية للموسم الحالي 2025-2026، العاشر في البطولة الآسيوية، وحصل على بطاقة المشاركة عقب تحقيق ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، وأقصى ما حققه في البطولة القارية الأهم، كان الوصول إلى الدور النهائي لنسخة 2015، وخسر وقتها من فريق غوانزاهو ايفرغراند الصيني بهدف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وفي المقابل، يشارك تراكتور للمرة السابعة في البطولة الآسيوية، وحصل على فرصة المشاركة في النسخة الحالية، بعد فوزه بلقب الدوري الإيراني لأول مرة الموسم الماضي، ويطمح إلى العود من دبي بنقاط المباراة لتكون خطوة أولى نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والتي يصعد إليها أفضل 8 أندية في كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر إقامته خلال الفترة بين 2 و11 مارس 2026، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مرحلة واحدة في السعودية بين 17 و25 أبريل 2026.



وشارك كلا الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا الثانية الموسم الماضي، وسبق أن التقيا في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2015، وفاز كل منهما مرة واحدة، بينما حلّ شباب الأهلي وصيفاً، ويدخل الفريق الإماراتي المباراة بسجلٍّ من 9 مباريات دون هزيمة ضد فرق إيرانية، فيما يملك تراكتور، سلسلة انتصارات متتالية، إذ لم يُهزم في آخر 5 مباريات ضد فرق إماراتية.