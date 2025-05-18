الأهلي يقترب من لقب الدوري المصري بعد هدف قاتل في البنك الأهلي

أحرز البديل وسام أبوعلي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتزع الأهلي الفوز 2-1 على ضيفه البنك الأهلي ويقترب كثيرا من الفوز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه اليوم السبت.

ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب 2-صفر على مضيفه بتروجت في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.

وسيلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع فاركو من أجل حسم الفوز باللقب، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح عاشور المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة علت العارضة بعد تمريرة عرضية من طاهر محمد طاهر.

وهز عاشور الشباك بنفس الطريقة عندما أطلق تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من المغربي أشرف بن شرقي استقرت في الزاوية العليا البعيدة لمرمى عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي في الدقيقة 21.

وتصدر عاشور، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا بفارق هدف واحد عن أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وزميله ياو أنور وناصر منسي مهاجم الزمالك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين هيأ طاهر الكرة بضربة رأس للسلوفيني نيتس جراديشار الذي أطاح بها أعلى المرمى من مدى قريب.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أدرك أنور التعادل للبنك الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استقرت على يمين محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي.

وتلقى أنور القادم من توجو تمريرة عرضية من سيد عبد الله داخل منطقة الجزاء تسلمها واستدار بجسده وأطلق تسديدة بيسراه في الشباك.

وأطلق فيصل تسديدة في الدقيقة 40 علت مرمى الأهلي.

وأرسل مروان عطية تسديدة في الدقيقة 70 مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى البنك الأهلي.

وأطلق البديل عمرو السولية تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها البلعوطي إلى ركلة ركنية في الدقيقة 79.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر سقوط البديل محمد مجدي "قفشة" داخل المنطقة لكن الحكم أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع تلقى البديل وسام أبوعلي تمريرة عرضية بضربة رأس من ياسر إبراهيم بعد تمريرة عرضية من عطية ليضع الكرة في شباك البلعوطي من مدى قريب.

* ثنائية حمدي

في مباراة أقيمت في نفس التوقيت سجل مروان حمدي هدفين ليقود بيراميدز للفوز 2-صفر على مضيفه بتروجت.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 53 نقطة من سبع مباريات متأخرا بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر قبل جولة واحدة على نهاية الدوري.

وتوقف رصيد بتروجت عند 26 نقطة من ست مباريات في المركز الثامن.

ووضع حمدي بيراميدز في المقدمة في الدقيقة 55 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من محمد حمدي.

وضاعف حمدي النتيجة في الدقيقة 62 من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، سحق سيراميكا كليوباترا مضيفه المصري البورسعيدي 4-صفر.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد المصري عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وسجل إسلام عيسى هدفين في الشوط الأول، وكانت البداية في الدقيقة التاسعة بتسديدة من مدى قريب.

وضاعف النتيجة في الدقيقة 40 إثر هجمة مرتدة عن طريق أحمد بلحاج الذي مرر الكرة بالكعب إلى عيسى أمام منطقة الجزاء ليسددها ببراعة في الشباك.

وجعل محمد رضا النتيجة 3-صفر لسيراميكا في الدقيقة 76 قبل أن يختتم أيمن سعد رباعية الضيوف في الدقيقة 83.