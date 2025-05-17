كريستال بالاس يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي





سجل إبريتشي إيزي هدف المباراة الوحيد ليقود كريستال بالاس لأول لقب كبير في تاريخه بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب تغلبه 1-صفر على مانشستر سيتي الذي أهدر له المصري عمر مرموش ركلة جزاء اليوم السبت.

وسجل إيزي الهدف من هجمة مرتدة رائعة من لاعبي كريستال بالاس بدأت بمجموعة من التمريرات من الخلف للأمام أنهاها دانييل مونوز بعرضية أرضية إلى داخل المنطقة استقبلها إيزي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيتي في الدقيقة 34 بسبب عرقلة برناردو سيلفا في المنطقة لكن مرموش أهدر الركلة بعدما سدد في الزاوية اليمنى للمرمى لكن الحارس دين هندرسون توقعها. واستبدل مرموش في الدقيقة 76 ليحل فيل فودن مكانه.

وألغى الحكم هدفا سجله مونوز لكريستال بالاس في الدقيقة 58 بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب وجود تسلل على إسماعيلا سار قبلها.

وأهدر سيتي هدفا محققا في الدقيقة 82 بتسديدة كلاوديو إتشيفيري الذي أفلت من الرقابة داخل المنطقة لكن الحارس هندرسون تصدى لها ببراعة. وهذا أول لقب كبير لكريستال بالاس على مدى تاريخه الممتد لقرابة 120 عاما.