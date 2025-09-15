بيرلو لـ«البيان»: أخطط لمشروع كروي متكامل في الإمارات



أكد أندريا بيرلو أسطورة الكرة الإيطالية، مدرب فريق يونايتد أف سي، الناشط ضمن أندية دوري الدرجة الأولى أنه يخطط لمشروع كروي متكامل في الإمارات، سيعمل من خلاله على بناء فريق قوي قادر على لعب كرة قدم على مستوى عالٍ، مشيراً إلى أن النهضة الكروية التي تعيشها الإمارات وما تملكه من بنية تحتية قوية ومرافق رياضية متعددة ومنشآت عالية الجودة، تجعل الجميع يتمنى العيش و الإقامة فيها.



وحقق بيرلو، أول فوز في مشواره التدريبي في الإمارات، أول من أمس، عندما قاد فريقه يونايتد للـتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة على حساب الاتفاق بثنائية نظيفة، وقال بيرلو في تصريح لـ«البيان»: «كانت مباراة صعبة لأننا لعبنا ضد فريق جيد، أتيحت لنا فرص كثيرة للتسجيل، لكن الفوز كان مهماً في النهاية».



وأعرب بيرلو عن سعادته بتجربته الجديدة في الكرة الإماراتية وبالعيش في دبي المدينة التي يعشقها، والتي كان يزورها باستمرار لقضاء إجازته بها، مشيراً إلى أنه متحمس لمشروع إيلي سيبانو رئيس النادي الذي يتطلع لبناء فريق قوي وأن يسهم في تطوير الكرة الإماراتية. وأعاد يونايتد اف سي نجم خط الوسط منتخب إيطاليا السابق إلى عالم التدريب، بعد عام من الغياب، بعد أن وقّع معه عقداً لمدة عامين، حيث سيشرف على قيادته حتى صيف 2027.



ويتجسد طموح يونايتد في المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين من خلال تعاقده مع لاعبين أصحاب خبرة، يتقدمهم السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم الوصل والنصر السابق والهولندي ليروي فير لاعب النصر السابق، إلى جانب صفقات محلية نوعية مثل: عثمان جمال الدين وطارق أحمد، حسين عباس، وسالم خيري.



وعن تعيين جنارو غاتوزو مدرباً لمنتخب إيطاليا خلفاً للوتشانو سباليتي، أوضح بيرلو، أنه واثق من قدرة صديقه على تعديل موقف «الأزوري» في جدول الترتيب وتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها في تصفيات كاس العالم 2026، وقال: «لا أعرف ما يحدث، لقد مررنا بفترة عصيبة، بعد أن غابت عنا الانتصارات لفترة طويلة لكن الأمور تحسنت مع غاتوزو الآن، نحتاج إلى الوصول إلى كأس العالم».



واستبعد بيرلو تكرار سيناريو النسختين الأخيرتين من كأس العالم، عندما فشل منتخب «الآزوري» في التأهل، مخلفاً صدمة كبيرة لجماهيره ومحبيه ليس فقط في إيطاليا بل في العالم، واعترف بيرلو، الفائز بكأس العالم 2006، أن البداية المتعثرة أثارت بعض القلق ولكن الأمور بدأت تتحسن مع الانتصارين الأخيرين.