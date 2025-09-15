ري ماناج: الشارقة عبر الغرافة بروح الإصرار ودعم الجماهير



أكد ري ماناج مهاجم الشارقة، أن فريقه حقق الفوز على الغرافة القطري في مستهل مشوار البطولة الآسيوية، بروح الإصرار ودعم الجماهير وتوجيهات المدرب بين شوطي اللعب، مؤكداً أن هذه العوامل كانت مؤثرة وحاسمة في النتيجة، مقدماً شكره للجماهير على الدعم وواعداً بمضاعفة الجهد في مشوار الفريق المقبل على المستويات كافة لتحقيق أفضل النتائج التي تضع الشارقة في مراكز تليق به.



وعلق ماناج على تألقه وفوزه بجائزة «رجل المباراة»، وقال إن تألقه كان ترجمة لجهود زملائه اللاعبين في الملعب، وقال: منذ انضمامي إلى كشوفات الفريق وأنا حريص على بذل كل الجهد حتى أكون على قدر الثقة، لكن ما يهمني حقاً ليس تألقي الفردي ولكن انتصار الفريق، لو تألقت وأحرزت الأهداف وخسر فريقي لن أغادر الملعب سعيداً بكل تأكيد أما إذا لم يحالفني التوفيق وفاز فريقي سأكون سعيداً حينها.



وتحدث عن مهاجم الشارقة عن مشوار الفريق المقبل في الآسيوية، وقال: اليوم كسبنا 3 نقاط مهمة تمنحنا دفعة معنوية كبيرة في بقية الجولات، المشوار مازال طويلاً وصعباً ولكن في ذات الوقت أعتقد أن بدايتنا الجيدة مبشرة بنتائج أفضل، الفريق به مجموعة متميزة من اللاعبين يحتاجون إلى الوقت فقط للمزيد من الانسجام، حتى يصبح الفريق أقوى، ومع خوض المزيد من التجارب التنافسية القوية محلياً وخارجياً يمكن أن يكون شكل وأداء الفريق أفضل بكثير حتى يحقق جميع أهدافه.