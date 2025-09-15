ميلوش: لم أستسلم للخسارة ورفضت نتيجة التعادل أمام الغرافة



أعرب الصربي ميلوش، مدرب الشارقة، عن سعادته الكبيرة بالبداية الإيجابية لفريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز المثير على الغرافة بنتيجة 4-3، مؤكداً أن كسب أول ثلاث نقاط أمر مهم في مستهل المشوار القاري، مبيناً أن الانتصار كان مميزاً، لأنه تحقق رغم التأخر بهدفين دون رد، مشيراً إلى أن الفريق أظهر شخصية قوية وروحاً عالية للعودة في الشوط الثاني، مبيناً أنه لم يستسلم للخسارة بعد نهاية الشوط الأول ورفض حتى نتيجة التعادل لأنه يبحث دائماً عن الفوز، ويعلم أن الهدف يمكن أن يأتي في كسر من الثانية كما حدث أمام الفريق القطري اليوم.



وثمّن ميلوش مجهود فريقه في اللقاء، وقال إنهم لعبوا مباراة جيدة وأضاف: «بذل اللاعبون مجهوداً هائلاً في الشوط الثاني بطريقة أكدت حرصهم على الفوز وتقدير الشعار الذي يدافعون عنه، أهنئهم على الأداء الكبير الذي قدموه والفوز الذي أثبت أننا قادرون على الظهور بمستوى جيد محلياً وقارياً».



وأوضح أنه لا يلقي باللوم على خط الدفاع في الأهداف التي استقبلها الفريق خلال الشوط الأول، لأن المشكلة كانت في غياب التوازن العام، مشدداً على أن الغرافة لم يشكل خطورة تذكر حتى الدقيقة 30، التي شهدت هدفه الأول، وكذلك الهدف الثاني في نهاية الشوط، وبخلاف ذلك فإن فريقه لعب بشكل جيد، وسيطر على المنطقة الدفاعية.



وأشار ميلوش إلى أن التبديلات التي أجراها منحت الفريق دفعة قوية وغيرت مجرى اللقاء، موضحاً أن اختيار التشكيل يمثل تحدياً خاصاً، لا سيما في مركز «الرقم 10»، وقال تعليقاً على جلوس إيغور وفراس بالعرابي وعادل تاعرابت على الدكة: «إن إشراك الثلاثي يعتبر مستحيلاً لأنهم يلعبون في خانة واحدة، ذاكراً أنه لا يوجد مدرب في العالم يمكنه أن يشرك 3 عناصر في وظيفة صانع ألعاب بتشكيلة واحدة، لأن التوازن مطلوب ومهم لكل مدرب يريد أن يحقق نتائج إيجابية».