بيدرو مارتينيز: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الشارقة



أكد البرتغالي بيدرو مارتينيز مدرب الغرافة القطري أن خسارة فريقه أمام الشارقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في افتتاح مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة لم تكن النتيجة التي توقعها، موضحاً أن المباراة جاءت قوية ومثيرة وممتعة أيضاً للجماهير لكنها لم تكن جيدة بالنسبة له ولفريقه، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية الخسارة.

وأوضح، أن الغرافة بدأ اللقاء بصورة جيدة ونجح في التقدم بهدفين، غير أن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أثرت في مجريات المواجهة، كما أن حالة الطرد التي تعرض لها الفريق في الجزء الأخير من اللقاء أثرت في النتيجة وكانت من أسباب الخسارة.



وأشار مارتينيز، إلى أن الغرافة أظهر روحاً قتالية ورغبة في المنافسة منذ صافرة البداية وحتى بعد نجاح الشارقة إلى التعادل 2-2، حيث تمكن الفريق من تسجيل الهدف الثالث والتقدم مجدداً، لكنه لم ينجح في المحافظة عليه ليستفيد الشارقة من النقص العددي ويعود ليحسم النتيجة.



وأكد مدرب الغرافة، أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الخسارة، مبيناً أن البداية لم تكن مثالية وأن الفريق مطالب بالعمل بشكل أفضل في المرحلة المقبلة لتعويض النقاط التي خسرها، وشدد على ثقته في قدرة اللاعبين على التعلم من الأخطاء والعودة القوية في الجولات المقبلة بما يليق باسم النادي وطموحات جماهيره.