أبطال آسيا.. الشارقة ينتزع الفوز أمام الغرافة في الزمن القاتل



خطف الشارقة فوزاً غالياً ومثيراً على حساب ضيفه الغرافة القطري 4-3 في الزمن القاتل من لقاء الفريقين، مساء اليوم، بافتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مباراة مثيرة وحماسية شهدت احتساب 3 ركلات جزاء، وبطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة لخليفة بابكر حارس مرمى الغرافة، ونجح الشارقة خلال اللقاء في تحويل تأخره بالشوط الأول بهدفين دون رد إلى فوز 4-3 بعد أن أحرز نجمه إيغور كورنادو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الزمن المهدر للشوط الثاني، ليضع الشارقة أول 3 نقاط في رصيد مشواره نحو التأهل.



بدأت المباراة بحذر من الفريقين، مع تمركز الكرة في منطقة وسط الملعب في محاولة لـ «جسّ النبض»، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ومع تقدم دقائق اللعب انتزع الغرافة الأفضلية وبادر بالضغط على مرمى الشارقة حتى نجح في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها ياسين براهيمي «ق 33»، وواصل بعدها الفريق تفوقه في الوقت الذي أجرى فيه مدرب الشارقة 3 تبديلات في صفوفه لتحسين الأداء، ولكن شباك الفريق استقبلت الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الزمن المهدر للشوط بواسطة خوسيلو.



وعاد الشارقة إلى الشوط الثاني بمستوى أفضل بعد أن نظم صفوفه، وتمكن من تقليص الفارق سريعاً بهدف أحرزه راي ماناج، والذي سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس الغرافة وارتدت منه ليعيدها إلى داخل الشباك «ق50»، لتشتعل المباراة وسط تفوق الشارقة الذي نجح في تعديل النتيجة بإضافة الهدف الثاني عن طريق البديل المتألق عثمان كامارا «ق 61».



لكن فرحة الشارقة استمرت حتى الدقيقة 72، والتي شهدت عودة الغرافة مرة ثانية إلى التقدم عندما أضاف لاعبه خوسيلو ثالث الأهداف من ركلة جزاء، وشهدت الدقيقة 85 طرد خليفة بابكر حارس مرمى الغرافة بعد عرقلته لمهاجم الشارقة راي ماناج بالقرب من منطقة الجزاء، مع احتسابه مخالفة سددها ماناج صاروخية داخل الشباك مدركاً هدف التعادل الثالث، ورفض إيغور كورنادو نهاية المباراة بالتعادل، ونجح في إحراز هدف الفوز الرابع للشارقة، حيث انتهت بعده المواجهة مباشرة.