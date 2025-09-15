الصربي داركو نوفيتش.. أزمة جديدة في المريخ السوداني



بوادر أزمة جديدة تحت سماء نادي المريخ السوداني بعد التعاقد مع المدرب الصربي داركو نوفيتش، خلفاً للمصري شوقي غريب، إذ تباينت الرؤى والآراء حول المدرب بين من يراه مناسباً لقيادة الفريق في المرحلة الحالية ومن يرى أنه مدرب ضعيف السيرة الذاتية ولن يضيف جديداً للفريق الذي يحتاج لإعادة بناء بعد تدهور نتائجه على المستوى المحلي والأفريقي.



ونتج عن هذا التباين انقسام داخل المنظومة الإدارية للنادي إذ أكدت مصادر مطلعة أن التعاقد مع المدرب الجديد تم برغم عدم موافقة عدد من الإداريين وانتقل الخلاف في وجهات النظر حول المدرب الجديد لجمهور النادي، إذ شهدت منصات التواصل المريخية جدلاً كثيفاً بين أنصار الفريق ما بين مؤيد ومعارض، وواجهت لجنة التسيير المريخية التي تم اختيارها منتصف الشهر الماضي انتقاداً حاداً وصل لدرجة الهجوم على بعض أعضاء النادي.



ووفقاً لسيرته المهنية خاض المدرب نوفيتش «55 عاماً» عدد من التجارب في أندية عربية وخليجية السعودية وقطر والجزائر وتونس وليبيا كما خاض تجربة في الصين غير أنه لم يحقق إنجازاً يذكر إذ كان أفضل ما وصل له قيادة فريق نادي وفاق سطيف الجزائري لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق من عام 2022 قبل أن يطيح به الأهلي المصري.