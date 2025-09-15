مهدي قايدي يغيب لأكثر من 6 أسابيع عن الملاعب

يغيب الإيراني مهدي قايدي لاعب النصر عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 و8 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد الجزيرة السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسقط اللاعب على الأرض في الدقيقة 79 وسط شعوره بالآم، ليحل سالم السومحي بديلاً عنه، وعقب إجراء التشخيص الأولي، أظهرت الفحوصات إصابة قايدي في عضلة السمانة وحاجته لفترة علاج لا تقل عن 6 أسابيع، وبذلك سيفتقده العميد أمام شباب الأهلي في قمة الدوري السبت المقبل، ومواجهة دبا في الجولة الخامسة، والوصل في الجولة السادسة والوحدة في الجولة السابعة.

وكان قايدي غاب عن تشكيلة النصر في بداية الموسم بداعي الإصابة، وسجل عودته للملاعب في مباراة الإياب أمام البطائح في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني قبل أن يتعرض لإصابة جديدة خلال ظهوره الثاني في الموسم.