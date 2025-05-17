الأرجنتيني ألميدا خارج حسابات النصر

شرودر يحذر لاعبيه من خطر مهدي قايدي





خرج المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا، رسمياً من حسابات النصر بعد أن كان يتصدر قائمة الترشيحات لخلافة الهولندي ألفريد شرودر، الذي أعلن عن مغادرته للفريق عقب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين للتفرغ لحياته الخاصة.

ودخل النصر في سباق مع الزمن من أجل غلق ملف المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، وفتح باب المفاوضات مع أكثر من مدرب، لكن أقربهم في الوقت الحالي أوروبي ويملك سيرة ذاتية جيدة.

وتسعى إدارة النصر لغلق ملف المدرب في أسرع وقت ممكن، بهدف البدء في الاستعداد مبكراً للموسم المقبل وضبط برنامج المعسكر الصيفي، وتحديد المباريات الودية، والتركيز على التعاقدات الجديدة.

وتعطلت المفاوضات مع ألميدا المقال مؤخراً من نادي أيك أثينا اليوناني منذ البداية بسبب عدم الاتفاق حول بعض البنود، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر أخرى إلى أن أحد أندية دورينا دخل على خط المفاوضات مع المدرب.

وأكد مصدر لـ«البيان» أن النصر يدرس العديد من الخيارات المتاحة أمامه سواء من أوروبا أو أمريكا اللاتينية، وأنه رغم الحاجة الملحة لغلق ملف المدرب من أجل التركيز على باقي الملفات الأخرى لتجهيز الفريق بشكل مثالي للموسم الجديد، إلا أن التسرع مرفوض في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.

مسيرة حافلة

وكان ألميدا من أبرز المرشحين لقيادة النصر لما يملكه من مسيرة حافلة سواء لاعباً أو مدرباً، حيث بدأ مشواره التدريبي في الأرجنتين في عام 2011 مع نادي ريفر بليت الذي أعاده إلى دوري الدرجة الأولى وكرر الإنجاز نفسه مع بانفيلد، وفي 2015 بدأ رحلته في الدوري المكسيكي مع نادي غوادالاخارا المعروف بـ«تشيفاس» حتى 2018، وقاده للفوز بلقبين في كأس المكسيك 2015 و2017، وكأس السوبر المكسيكي 2016، ولقب الدوري المكسيكي 2017، ولقب دوري أبطال «الكونكاكاف» في عام 2018.

وواصل ألميدا نجاحاته مع نادي أيك أثينا وقاده للتتويج بالدوري اليوناني والكأس في موسم 2022 – 2023، إضافة إلى فوزه بالعديد من الجوائز الفردية، منها أفضل مدرب في الدوري المكسيكي في 2017 وفي الدوري اليوناني 2023، وهو الأمر الذي شجع النصر للدخول في مفاوضات معه قبل أن تنتهي بأسرع مما كان متوقعاً.

وتزامناً مع المفاوضات المفتوحة مع أكثر من مدرب حالياً، بدأت إدارة النصر في دراسة الخيارات المطروحة أمامها من اللاعبين الأجانب والمقيمين، حيث يسعى الفريق لضم بين 3 و4 لاعبين جدد في الوسط والهجوم.

تحذير

من جهة أخرى، أكد الهولندي ألفريد شرودر جاهزية الفريق لمواجهة كلباء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، محذراً من نجمه مهدي قايدي الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في الدوري، وقال: «قايدي لاعب ممتاز، كان رائعاً منذ أن لعب مع شباب الأهلي وواصل تألقه مع كلباء، إنه يسجل ويصنع العديد من الأهداف، لاعب سريع وخطير في الوقت نفسه».

وأضاف: «يجب أن نحاول غلق المساحات أمامه وقطع الكرة قبل وصولها إليه، لأنه يستطيع أن يفعل أي شيء بها، حيث يملك ردة فعل سريعة ويمكنه اختراق الدفاع بسهولة، يجب أن نتحلى باليقظة في التعامل معه».

ويحتل النصر المركز السابع حالياً في دوري أدنوك للمحترفين بـ35 نقطة ويلتقي كلباء الإثنين لحساب الجولة قبل الأخيرة.