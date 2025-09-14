الشارقة يفتتح مشوار «الآسيوية» بمواجهة الغرافة القطري



يلتقي الشارقة، وضيفه الغرافة القطري عند الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء الغد، في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة التي يتطلع خلالها صاحب الأرض لكتابة تاريخ جديد بعد إنجازه الأخير في الموسم السابق بنيل لقب بطولة آسيا 2، ما يضعه أمام تحدٍ كبير لمواصلة مشوار نجاحاته في المحفل الآسيوي، ولن تكون مهمة الشارقة سهلة، أمام ضيفه الذي يبحث عن بداية جيدة والتقدم نحو دور الـ 16 دون أن يمتلك تاريخاً جيداً في البطولة الآسيوية والتي كانت أبرز نجاحاته فيها بلوغ ربع النهائي في 2010.



ويعاني الشارقة من نقص في صفوفه منذ بداية الموسم، بفقد جهود مجموعة من عناصره المميزة، والتي أثر غيابها على مستوى ونتائج الفريق في مباريات الدوري السابقة، حيث جاءت النتائج أقل من التوقعات خلال 3 جولات، بفوزه في مباراة والخسارة في الثانية والتعادل بصعوبة قبل أيام أمام خورفكان في الجولة الثالثة، ولكن النتائج التي لم ترضِ جماهيره تشكل دافعاً كبيراً للتعويض في مباراة ضيفه القطري التي تشهد مشاركة عادل تاعرابت نجم خط الوسط الذي احتفظ النادي بجهوده لإشراكه في المنافسات الخارجية فقط، وسط حماس جميع لاعبي الفريق لتقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز.



فيما يعيش الغرافة وضعاً أفضل انعكس على نتائجه في الدوري القطري الذي خاض فيه 4 مباريات حتى الآن، ويحتل فيه المركز الثالث برصيد 9 نقاط نالها بالفوز في 3 مواجهات كان آخرها على السيلية بهدفين دون رد، يوم الجمعة مع خسارة وحيدة، ويخطط الفريق القطري الذي يمتلك عناصر مميزة في صفوفه إلى بداية جيدة في مستهل مشوار الآسيوية وكسب أول 3 نقاط بالفوز على بطل آسيا 2 في مواجهة الغد المثيرة.