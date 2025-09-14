ميلوش: الشارقة يطمح لبداية قوية أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا



أكد الصربي ميلوش مدرب الشارقة أهمية المواجهة التي تجمع فريقه أمام الغرافة القطري مساء غدٍ الاثنين في افتتاح مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن البطولة تعد من أصعب وأقوى المنافسات على مستوى الأندية. وقال: «نواجه فريقاً قوياً أعرفه جيداً بعد أن لعبنا ضده ودياً في فترة التحضيرات، وهو من الفرق التي تشكل المتاعب لمنافسيها إذا وجدت المساحات، لذلك سنسعى للضغط عليهم وعدم منحهم الفرصة للسيطرة».

وأكد ميلوش، أن ثقته كبيرة في عناصر الشارقة رغم بعض الغيابات، وأضاف: لدينا لاعبون مميزون وطموحات كبيرة في البطولة، هدفنا الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكنني لن أجازف بإشراك أي لاعب غير جاهز تماماً لأن سلامته بالنسبة لي أهم من مشاركته.



وأشار المدرب الصربي، إلى أن التأهل من مرحلة المجموعات يتطلب جمع ما بين 10 و11 نقطة على الأقل، خاصة في ظل قوة الأندية السعودية التي وصفها بأنها في كامل الجاهزية، ذاكراً أن هنالك 3 أندية سعودية في المجموعة الكل يعلم أنها ستتأهل وأن المنافسة ستكون على 5 بطاقات بين بقية الفرق.



وختم ميلوش حديثه قائلاً: حضرت بعد المدرب الكبير كوزمين الذي قدم عملاً مميزاً، وندرك أن هناك دائماً فترة انتقالية بين أي جهازين فنيين تتطلب بعض التقديم لتقديم الأفضل، لكننا نعمل بروح جماعية كبيرة لتقديم أفضل ما لدينا، وطموحنا أن نمضي بعيداً في هذه النسخة من البطولة.