مدرب الغرافة: البداية الآسيوية مهمة والشارقة منافس صعب



أكد بيدرو مارتنيز مدرب الغرافة، أن مواجهة الشارقة في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة غداً الاثنين، تحمل أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن المباراة الأولى دائماً ما تكون مفتاح الطريق نحو تقديم بطولة ناجحة ما يزيد من دوافع لاعبيه في المباراة، خاصة أنها أمام منافس قوي وصعب، ذاكراً أن طموح فريقه واضح منذ البداية، وهو الظهور بشكل قوي ومميز وتحقيق الفوز الذي يمنح الغرافة دفعة كبيرة في المجموعة.



وأضاف: «ندرك تماماً أن جماهير الغرافة تنتظر منا الكثير، ولذلك نحن مطالبون بتقديم أداء قوي منذ صافرة البداية، الفريق جاهز من جميع الجوانب الفنية والبدنية رغم أن إعدادنا لم يكن كما نريد بسبب خوض مباراة في الدوري القطري قبل 3 أيام، واللاعبون لديهم الحافز والطموح، هدفنا هو المنافسة الجادة على إحدى بطاقات التأهل والاستمرار في تقديم مستويات تليق بتاريخ الغرافة».



وأوضح مارتنيز أنه يعرف الشارقة جيداً بعدما واجهه في فترة المعسكر الخارجي خلال مباراة ودية، كما أنه على دراية بقوة المنافس الذي سبق له التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الماضي، ما يجعل المواجهة صعبة وتتطلب تركيزاً عالياً طوال التسعين دقيقة.



من جانبه، قال فرجاني ساسي لاعب ونجم الغرافة، إن فريقه يسعى لبداية جيدة في مشوار البطولة وتحقيق الانتصار على الشارقة، وقال إنه يدرك صعوبة المهمة من واقع قوة المنافس، وأضاف: «نحترم الشارقة ونعلم قدراته الفنية جيداً ولكننا نريد العودة إلى الدوحة بنتيجة إيجابية، واعتقد أننا جاهزون تماماً لتقديم مستوى يرضي طموحات الجماهير ويقودنا إلى الفوز».