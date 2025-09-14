محمد صلاح رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي



انفرد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد في مرمى بيرنلي من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، ليفوز فريقه بالنقاط الثلاث كاملة من مواجهة مضيفه على ملعب استاد تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة.



ورفع صلاح رصيده إلى 188 هدفاً، متخطياً الإنجليزي أندي كول، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، والذي تراجع للمركز الخامس برصيد 187 هدفاً، ويسبق النجم المصري كل من الإنجليزيين آلان شيرار متصدر جدول الترتيب برصد 260 هدفاً، وهاري كين في المركز الثاني برصيد 213 نقطة، وواين روني في المركز الثالث برصيد 208 أهداف.