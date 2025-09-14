ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» ويتسبب في خسارة إنتر ميامي



أهدر النجم ليونيل ميسي ركلة جزاء في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت اف سي 0-3 الأحد، وفرض الألماني توماس مولر نفسه نجماً لفريقه فانكوفر بتسجيله ثلاثية وقاده لفوز ساحق على ضيفه فيلادلفيا 7-0 في الدوري الأمريكي لكرة القدم.



على ملعب «بنك أوف أمريكا»، حصل إنتر ميامي في الدقيقة 32 على ركلة جزاء انبرى لها ميسي «38 عاماً» بطريقة بانينكا، إلّا أن الحارس كريستيان كافلينا التقطها بسهولة، قبل أن يفتتح فريقه التسجيل بعد دقيقتين عبر المهاجم إيدام توكلوماتي الذي أضاف الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و84 من ركلة جزاء. ولعب إنتر ميامي الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه توماس أفيليس «ق 79»، من دون مهاجمه لويس سواريز الذي استهل عقوبة إيقاف لمدة ثلاث مباريات بعدما تسبب بشجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأمريكية-المكسيكية في نهاية أغسطس.



وأكرم فانكوفر ضيافة فيلادلفيا بسباعية نظيفة كان للمخضرم مولر «36 عاماً»، الذي انضم إلى الفريق الشهر الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع بايرن ميونيخ، حصة الأسد منها بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 30 و45+1 من ركلتي جزاء و88. وأضاف ماتياس لابوردا «18» والغاني إيمانويل سابي «24 و61» والبديل راين إيلومي «80» أهداف فانكوفر. كما تألق الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون القادم حديثاً من توتنهام الانجليزي، فافتتح التسجيل منذ الدقيقة لصالح فريقه لوس أنجلوس أف سي الفائز على مضيفه سان خوسيه 4-2.