الأهلي السعودي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي أمام ناساف



تشهد الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، في الساعة العاشرة والربع من مساء غد الاثنين بتوقيت الإمارات، مباراتي الأهلي السعودي وضيفه ناساف الأوزبكي، على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والشرطة العراقي وضيفه السد القطري، على ملعب إستاد الزوراء في بغداد، وتسبقهما مباراتا الشارقة وضيفه الغرافة القطري، والوحدة وضيفه الاتحاد السعودي. ويقضي نظام البطولة، بأن يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل من منطقتي الغرب والشرق، وتقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل 2026.



يستهل الأهلي السعودي مشواره في البطولة القارية أمام ناساف، بعدما حقق إنجازاً لافتاً في نسخة الموسم الماضي، حين توج باللقب الآسيوي بسجل شبه مثالي، وتضمن 12 انتصاراً وتعادلاً واحداً فقط.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحمل سجلاً مميزاً بخوض 18 مباراة متتالية في دوري أبطال آسيا دون خسارة، وسيعني تفادي الخسارة في هذه المباراة، معادلة رقم غامبا أوساكا الياباني، كثالث أطول سلسلة في تاريخ البطولة، خلف الهلال السعودي وأولسان الكوري الجنوبي. ورغم رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو عن الأهلي، إلا أن الجزائري رياض محرز، يواصل لعب دور النجم الأبرز، إذ سجل 9 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة في النسخة الماضية، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في موسم واحد من البطولة منذ عام 2012.



في المقابل، يدخل ناساف المواجهة، بصفته بطلاً للدوري الأوزبكي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، ويعلم تماماً أن أي تراخٍ أمام الأهلي قد يكلفه كثيراً، ورغم أن الفريق يستمد الثقة من تفوقه على الأهلي في آخر مواجهة جمعتهما عام 2016، إلا أنه لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات له أمام الأندية السعودية. ويسعى الشرطة لبداية قوية عندما يتقابل مع ضيفه السد، وإن كان يدخل المباراة مفتقداً المباريات التنافسية، لأنه لم يبدأ بعد موسمه في الدوري العراقي، بينما يدخل السد، بطل دوري قطر الموسم الماضي، اللقاء متسلحاً بخوض 4 جولات في الدوري المحلي.



وعاش الفريقان ظروفاً متباينة في النسخة الماضية من البطولة القارية، حيث توقفت مسيرة الشرطة عند مرحلة الدوري، في حين بلغ السد الدور ربع النهائي، وستكون مواجهة الغد، الأولى بين الطرفين مع رغبة كل منهما في بداية قوية. ولم يسبق للشرطة الفوز في أي مباراة افتتاحية بدوري أبطال آسيا، بينما يعاني السد بطل نسخة 2011، من سلسلة سلبية بعدم الفوز في آخر 6 مباريات افتتاحية، مع العلم أن الشرطة اكتفى في الموسم الآسيوي الماضي، بانتصار وحيد وأنهى مشاركته في المركز 11 بترتيب مرحلة الدوري، في حين يدخل السد المواجهة بثقة أكبر بعدما كسر صياماً استمر 3 نسخ، ببلوغه الأدوار الإقصائية الموسم الماضي. ويعول السد كثيراً على نجمه المتألق أكرم عفيف، الذي ساهم في تسجيل وصناعة الأهداف خلال آخر 5 مباريات له في دوري أبطال آسيا للنخبة، لقيادة الفريق نحو حصد النقاط.