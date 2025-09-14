تابيا: لست راضياً عن التعادل أمام العين.. وجمهور الوصل الأفضل



أكد البيروفي ريناتو تابيا لاعب وسط الوصل، أنه غير راضٍ عن نتيجة التعادل 1-1، التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام العين في الجولة الثالثة من الدوري، موضحاً أن جماهير ناديه كانت تستحق نتيجة أفضل، قياساً بالدعم المعنوي الذي تقدمه. وذكر تابيا، الذي شارك في تدريب واحد قبل اللقاء، لوجوده سابقاً مع منتخب بلاده، أن فريقه لم يبدأ المباراة بالشكل المطلوب، موضحاً أن الأداء في الدقائق الأولى جاء دون المستوى الذي يليق بالوصل، ولكن مع مرور الوقت تحسن الفريق تدريجياً، ودخل أكثر في أجواء اللقاء، حتى تمكّن من العودة القوية، والتقدم في النتيجة، عبر هدف مهم، كان يمكن أن يمنح الأفضلية.



وقال لاعب وسط الوصل: لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا، ومنحنا المنافس فرصة التعديل، وبالتالي، فقدنا نقاط الفوز الثلاث، لست راضياً عن التعادل، لأن الجمهور كان ينتظر فوزنا بنتيجة المباراة، وتقديم مستوى أفضل، علينا العمل أكثر حتى نكون على قدر التوقعات، ينتظرنا مشوار طويل، ومن المهم مضاعفة الجهد، واللعب بتركيز أكبر.



وقال تابيا: الوصل فريق كبير، ويستحق دائماً أن يحقق الانتصارات، وأن يقدم مستويات عالية، تليق باسمه وتاريخه، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهد في المباريات المقبلة، حتى يظهر الفريق بصورة أقوى، ويحقق النتائج التي ترضي جماهيره، وأثنى تابيا في الوقت نفسه على فريق العين، واصفاً إياه بالمنافس المحترم، الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكداً أن المباراة أمامه لم تكن سهلة، وأنه أيضاً لعب بدافع كبير للفوز.



وتابع نجم الوصل حديثه قائلاً إن جماهير ناديه تستحق أن تشاهد موسماً رائعاً مليئاً بالانتصارات، لأنها لم تتوقف عن دعم الفريق والوقوف خلف اللاعبين، ذاكراً أن ذلك يمثل دافعاً معنوياً كبيراً للفريق بكامله، وأكد أنه شخصياً يقدّر هذا الدعم كثيراً، وأنه سيضاعف مجهوده داخل الملعب، سواء بدنياً أو ذهنياً، حتى يقدم أفضل ما لديه في كل مباراة.