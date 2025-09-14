فلاديمير: العين كان يستحق الفوز على الوصل



قال فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، عقب التعادل مع الوصل بهدف لكل في الجولة الثالثة من الدوري، إن فريقه قدم مباراة قوية وكان يستحق الفوز، مؤكداً أن الأداء الذي ظهر به اللاعبون يعكس روح الفريق وإصراره رغم الظروف الصعبة، التي واجهها. وأوضح أن العين خاض اللقاء في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية، إضافة إلى بعض الإصابات، التي أثرت على خيارات الجهاز الفني، ومع ذلك تمكن الفريق من مجاراة المنافس، وفرض شخصيته في معظم فترات المباراة.



وأضاف المدرب أن فريقه لم يمنح الخصم فرصة لفعل ما يريد بعد تسجيله للهدف، حيث ضغط العين بقوة، ونجح في إدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من استثمار بعض الفرص السانحة، التي كانت كفيلة بحسم النتيجة لصالحه، وأكد أن العين يسير بخطوات ثابتة، وأنه يثق بقدرة لاعبيه على تجاوز هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الفريق سيعود بشكل أقوى في الجولات المقبلة بعد تعافي المصابين، وأن التركيز سينصب على الاستمرارية، وتحقيق الانتصارات.