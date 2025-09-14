29 بطاقة ملونة و4 ركلات جزاء و3 حكام أجانب في الجولة الثالثة



شهدت الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وتدخلات كثيرة من تقنية الفيديو، على الرغم من إدارة 3 من مبارياتها من قبل 3 أطقم تحكيم أجنبية، وأسفرت قرارات أطقم التحكيم عن محصلة إجمالية تضمنت 28 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة، و4 ركلات جزاء، والظهور الأكبر للبطاقة الملونة كان في مباراة عجمان والبطائح، وشهدت 9 بطاقات صفراء، والبطاقة الحمراء الوحيدة، وركلة جزاء.



وظهر التحكيم الأجنبي في بداية الجولة بإدارة مباراة شباب الأهلي وضيفه بني ياس، من قبل طاقم أوزبكي بقيادة حكم الساحة الغيز تانتاشيف، وتم خلال تلك المباراة التي انتهت لمصلحة «الفرسان» بهدف دون مقابل، إلغاء هدفين لبني ياس بداعي التسلل، وسجلهما يوسفو نيكتيه وأسامة عبيد في الدقيقتين 19 و91، وطرد لمدافع بني ياس كامارا في الدقيقة 67، بعد إعاقة كارتابيا لاعب شباب الأهلي على حدود منطقة الجزاء.



فيما أدار قمة الوصل والعين، طاقم تحكيم فرنسي بقيادة حكم الساحة كليمنت توربين، وانتهت بتعادل الفريقين 1-1، وشهدت دقيقتها 65، إلغاء هدف سجله ماتيوس سالدانيا للوصل، بداعي التسلل بعد تدخل من تقنية الفيديو، وأدار قمة الجزيرة والنصر وانتهت بتعادل سلبي، طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة حكم الساحة سلافكو فينسيش، ولم تشهد قرارات مثيرة للجدل.



أما بقية مباريات الجولة، فتمت إداراتها من قبل قضاة ملاعب مواطنين، إذ أدار لقاء خورفكان والشارقة وانتهى بالتعادل 2-2، الحكم يحيى الملا، وشهدت إلغاء هدف لخورفكان في الدقيقة 6، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، واحتساب 3 ركلات جزاء سجلت جميعها، وكان نصيب الشارقة منها ركلتان في الدقيقتين 59 و99، وحصل خورفكان على ركلة واحدة في الدقيقة 39، وأدار مباراة كلباء والوحدة وانتهت بتعادل سلبي، الحكم سلطان محمد صالح، وشهدت تدخل تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم للوحدة في الدقيقة 51.



وأدار مباراة عجمان والبطائح، الحكم محمد الهرمودي، وانتهت بفوز عجمان بهدف دون مقابل، وشهدت دقائقها الأخيرة ركلة جزاء للبطائح أهدرها عزيز غانييف، وتدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف للبطائح لوجود مخالفة على لاعبه قبل التسجيل، وأدار مباراة الظفرة ودبا، حكم الساحة عمر آل علي، وانتهت بفوز الظفرة 2-1، ولم تشهد قرارات مثيرة للجدل.