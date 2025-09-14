كاسترو: أول 20 دقيقة للوصل أمام العين كانت الأصعب في المباراة



قال لويس كاسترو مدرب الوصل، عقب مواجهة العين التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، إن أول 20 دقيقة من المباراة كانت صعبة على فريقه، حيث تمركز المنافس بشكل جيد، وفرض أسلوبه، قبل أن يتمكن الوصل مع مرور الوقت من الدخول في أجواء اللقاء، والتفوق على العين، ونجاحه في تسجيل هدف التقدم، الذي لم يحافظ عليه حتى النهاية.



وأوضح كاسترو أن فريقه كان قريباً من حصد النقاط الثلاث، لكن التعادل لا يقلل من الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون، مشيراً إلى أن ضياع نقطتين لا يعني التراجع، بقدر ما يعكس صعوبة المواجهة. وأضاف أن الوصل يسير على الطريق الصحيح، وهناك تطور ملحوظ في الأداء من مباراة إلى أخرى، مؤكداً أن جميع اللاعبين يقاتلون بروح عالية، ويملكون رغبة كبيرة في تقديم أفضل المستويات لإسعاد جماهير النادي. وشدد كاسترو على أن ثقته بلاعبيه كبيرة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحسن والنتائج الإيجابية.