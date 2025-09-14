خيوط الصراع تتشابك مع نهاية الجولة الثالثة لدوري المحترفين



تشابكت خيوط المنافسة مبكراً في دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة، وشهدت 4 تعادلات ومنها تعادلان سلبيان، و3 انتصارات ابتسمت نتائجها لأصحاب الأرض، وسجل خلالها 11 هدفاً فقط بمتوسط 1.6 هدف في المباراة الواحدة، وأسفرت عن اشتعال الصراع على القمة والوسط والهرب من منطقة الخطر، وعلى صدارة قائمة الهدافين بين لابا كودجو مهاجم العين ولديه 4 أهداف، وايلتون فيليبي مهاجم خورفكان ولديه 3 أهداف، فيما احتفظ كل من شباب الأهلي والنصر والوحدة، بشباكهم نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي.



وتترقب الجماهير من الآن الجولة الرابعة وسط توقعات بأن تسهم في فك اشتباك الخيوط المعقدة على العديد من مراكز جدول ترتيب الدوري، إذ تفتتح الجولة الجمعة المقبلة، بمباراتي الوحدة والظفرة على استاد آل نهيان، وبني ياس وضيفه الجزيرة، وتتواصل السبت، بمواجهات دبا وضيفه كلباء، والعين وخورفكان على استاد هزاع بن زايد، والنصر وشباب الأهلي في «ديربي دبي» على استاد آل مكتوم، وسيكون الختام الأحد المقبل، بمواجهتي البطائح والوصل على استاد خالد بن محمد، والشارقة وضيفه عجمان.



وأسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة، عن تخطي شباب الأهلي عقبة ضيفه بني ياس بهدف نظيف، حمل إمضاء مؤنس دبور، على استاد راشد، ورفع حامل اللقب رصيده إلى 7 نقاط صعد بها إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تراجع بني ياس إلى المركز 14 الأخير دون نقاط، ودخل منطقة الخطر مبكراً، وفقد العين الصدارة متراجعاً إلى الوصافة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن «الفرسان»، بعد تعادله ومضيفه الوصل بهدف لكل منهما، على استاد زعبيل، وسجل هدف الوصل سيرجينيو، وهدف التعادل للعين لابا كودجو، ورفع الوصل رصيده للنقطة 4 في المركز الثامن، فيما تراجع النصر من الوصافة إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد تعادله السلبي مع الجزيرة، على استاد محمد بن زايد، ورفع الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط، وحل في المركز التاسع، وخسر «العميد» في تلك المباراة لاعبه العائد من الإصابة مهدي قائدي، الذي شارك عدة دقائق للمرة الأولى في مباراة فريقه أمام البطائح في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.



في حين، كان الظفرة مفاجأة الجولة الثالثة بعدما صعد إلى المركز الرابع بوصوله إلى 6 نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي بفوزه على ضيفه دبا 2-1، على استاد حمدان بن زايد، وسجل ثنائية الظفرة كل من محمد الخلوي وكريم البركاوي الذي أحرز أول هدفٍ لفريقه من كرة رأسية في دوري المحترفين منذ هدف عبدالله الرفاعي للظفرة في مرمى دبا أيضاً، وكان في مايو 202، فيما أحرز هدف دبا لاعبه مهند علي، وظل رصيد دبا خالياً من النقاط، ويحتل المركز 13 قبل الأخير، بينما حل الوحدة في المركز الخامس بوصوله إلى 5 نقاط، بتعادله السلبي مع مضيفه كلباء الذي وصل إلى 4 نقاط وحل بالمركز العاشر.



ويتشارك مع كلباء بنفس الرصيد كل من الوصل والجزيرة، وكذلك الشارقة وخورفكان في المركزين السادس والسابع بالترتيب، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل بهدفين لكل منهما، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وسجل هدفي خورفكان طارق تيسودالي وإيلتون فيليبي، وهدفي الشارقة ماركوس مليوني وري ماناج، في حين نجح عجمان في وضع أول 3 نقاط في رصيده واحتل المركز 11، بفوزه الأول بهدف دون رد على استاد راشد بن سعيد أمام ضيفه البطائح الذي توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز 12، وأحرز هدف عجمان لاعبه جونيور فليمنجز، ليكون هدف فريقه الأول في دوري هذا الموسم بعد 24 تسديدة، وشهدت المباراة إهدار عزيز غانييف فرصة ركلة جزاء للبطائح في الدقائق القاتلة.