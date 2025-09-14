عبد الله حسن: مباراة كلباء والوحدة الأفضل تكتيكياً والنصر يتعامل جيداً مع مبارياته



أكد عبد الله حسن، الخبير الفني المعتمد في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن مباراة كلباء وضيفه الوحدة، الأفضل تكتيكياً في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من انتهائها بالتعادل السلبي، وأن أداء الوحدة يطرح علامة استفهام، مع عدم التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، وإن كان يحسب للفريق الحفاظ على نظافة شباكه في أول 3 مباريات في الدوري.



وأشار إلى أن الأداء في قمتي الجزيرة وضيفه النصر، والوصل وضيفه العين، كان متوقعاً، لأن مواجهات القمة عادة ما يطغى عليها بعض الحذر الدفاعي، واستدرك موضحاً أن النصر يسير بخطى جيدة هذا الموسم، بتعادله السلبي خارج أرضه مع منافس قوي مثل الجزيرة، ومدرب «العميد» حرص على الحذر في الأداء، تحسباً لمفاجآت المدرب الجديد للجزيرة، وأكد أن النصر يتعامل جيداً مع مبارياته هذا الموسم، ويسير خطوة بخطوة، والخروج بنقطة من ملعب الجزيرة نتيجة طيبة، إذا وضعنا في الاعتبار حفاظ الفريق على نظافة شباكه في أول 3 مباريات.



وتحدث عن مباراة العين ومضيفه الوصل، وانتهت بالتعادل 1-1، مؤكداً أن الفريقين يحتاجان إلى المزيد من الوقت للوصول إلى التوازن المطلوب، مع وجود غيابات مؤثرة، وخوض الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بدون اللاعبين الدوليين العائدين قبل أيام قليلة من مشاركات مع منتخباتهم الوطنية، ما أثّر في الجانب البدني وحالة الانسجام بين اللاعبين.



وعن بقية المباريات، قال إن الشارقة رفض الهزيمة، ولعب بشخصيته أمام مضيفه خورفكان، ونجح في إدراك التعادل 2-2، بينما هناك علامة استفهام تطرح حول نتائج خورفكان، لعدم تمكنه من المحافظة على تقدمه في بعض المباريات، وأن لقاء الظفرة ودبا كان حماسياً، ودق الظفرة بفوزه على أرضه 2-1، جرس إنذار لبقية المنافسين، بأنه لا يخسر بسهولة على ملعبه، وأنه أكثر استعداداً لدوري المحترفين من دبا، الذي يعاني من مشاكل دفاعية، وأهدر نقطتين مهمتين أمام الفريق الصاعد معه من دوري الدرجة الأولى.



وبالنسبة لمباراتي البطائح وعجمان، وشباب الأهلي مع بني ياس، فقال عبد الله حسن: «هناك تغيير وتجديد في صفوف عجمان، ما يعني أن الفريق يحتاج إلى المزيد من وقت للانسجام، على الرغم من تحقيقه فوزه الأول بهدف دون مقابل، في الوقت الذي كشف فيه البطائح أن لاعبيه البدلاء ليسوا على نفس مستوى الأساسيين، وهو أمر يتطلب الكثير من عمل الجهاز الفني، أما فوز شباب الأهلي على ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل.

موضحاً أن «الفرسان» يلعبون بشخصية البطل والتاريخ، ومستوى الفريق ثابت، وليس المهم عدد الأهداف المسجلة لتحقيق الفوز، لأن في الدوري الفائز بأي نتيجة يحصل على 3 نقاط كاملة، وهذا هو المهم، في حين أن بني ياس يبني فريقاً جديداً، يحتاج إلى وقت، مع الإشارة إلى تحسن أداء الفريق التدريجي، ولكن الأهم أن يسعف الوقت لتحسن الفريق، حتى لا يعيش تحت ضغط المباريات والنتائج، لأن تأثير العامل الذهني والنفسي، يقلص الفترة الزمنية للتحسن، وأي نتيجة إيجابية يكون لها رد فعل إيجابي على الفريق».



واختتم عبد الله حسن قائلاً: «نتائج الجولة الثالثة طبيعية، بحكم أن الدوري توقف طويلاً ما بين الجولتين الثانية والثالثة، وهناك مباريات لعبت من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بغياب من اللاعبين المؤثرين، وهو ما يؤثر بشكل كبير في حالة الانسجام داخل الفرق، وعلى بعض الأندية إعادة حساباتها مبكراً، والعمل على المحافظة على مستوى ثابت نسبياً، لأن هناك تفاوتاً في المستوى خلال بعض فترات المباراة نفسها من بعض الأندية، ويمكننا الحكم بشكل أكثر دقة، بعد 5 مباريات في الدوري، وإذا لم تكن هناك توقفات لفترة طويلة من عمر الدوري».