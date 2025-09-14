زكريا أحمد: أرقام مميزة في نظافة الشباك بالجولة الثالثة بـ«دورينا»



أشاد الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، بمحافظة 6 حراس على نظافة شباكهم خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وهم سلطان المنذري حارس كلباء، زايد الحمادي حارس الوحدة، علي الحوسني حارس عجمان، أحمد شامبيه حارس النصر، علي خصيف حارس الجزيرة، وحمد المقبالي حارس شباب الأهلي، مشيراً إلى تميز هذا الرقم المحقق في جولة هي الأقل تاريخياً في عدد الأهداف بعصر الاحتراف بتسجيل 11 هدفاً فقط، واعتبر الرقم مؤشراً لجودة الأداء الدفاعي.



ونوه إلى أن المقبالي وشامبيه والحمادي، نجحوا بالخروج بشباكهم نظيفة في أول 3 جولات من الدوري، وإلى أن ما حققه المقبالي يعتبر رقماً قياسياً جديداً مع شباب الأهلي بعدما تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الأولى في أول 3 جولات من مشاركاته بتاريخ مسابقات دوري المحترفين، وأوضح أن الحراس هذا الموسم، نجحوا في الحفاظ على شباكهم نظيفة في 15 من 21 مباراة في الدوري، وأن هذا الأمر يدعو إلى حالة من التفاؤل بمستقبل مركز حراسة المرمى في الدولة.



كما أشار الدكتور زكريا، إلى أن حراس المرمى لم يتسببوا في تسجيل أي من أهداف الجولة الثالثة بأخطاء مباشرة، وهو الأمر الذي يستحق الرصد والتسجيل، وأوضح أن أهداف الجولة توزعت بين 4 أهداف فقط في الشوط الأول، و7 أهداف في الشوط الثاني، وشهدت مبارياتها أول ركلة جزاء ضائعة هذا الموسم، وكانت من لاعب البطائح عزيز غانييف أمام فريق عجمان، فيما شهدت الجولة تسجيل 3 أهداف من نقطة الجزاء، وأكد أن سلطان المنذري حارس كلباء، يستحق لقب الأفضل في الجولة الثالثة، بعدما كان السبب الرئيس في نظافة شباكه، والظفر بنقطة التعادل أمام الوحدة، وقال إن المنذري ومنذ انتقاله الموسم الماضي من العين لكلباء، وهو يقدم نفسه واحداً من الحراس المميزين في دوري المحترفين، وأنه تأكيد على قيمة الحراس الذين لا يرغبون في الاستمرار بين البدلاء حتى إذا كانوا في فرق كبيرة، ويفضلون على ذلك المبادرة بالذهاب لفرق أخرى للاستمرار في الملعب.



واختتم موضحاً أنه بعد الجولة الثالثة، يتصدر زايد الحمادي، قائمة أفضل الحراس بـ10 تصديات، وبفارق تصديين عن علي الحوسني حارس عجمان، و3 تصديات عن إبراهيم عيسى حارس البطائح، بينما أفضل الحراس في التمريرات الصحيحة بـ67 تمريرة كل من زايد الحمادي، وفهد الظنحاني حارس بني ياس، وبات خالد عيسى حارس العين، وحمد المقبالي، وعلي خصيف الأفضل في السيطرة على الكرات العرضية، والثلاثة حراس دوليون، أما زايد الحمادي، فهو الأفضل في تغطية المدافعين، ولديه 37 تغطية ناجحة.