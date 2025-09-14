مواجهات قوية للأندية العربية في مستهل دوري أبطال آسيا للنخبة

يستهل الأهلي السعودي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة ناساف الأوزبكي، غداً الاثنين، على ملعب جدة، في افتتاح مشوار الفريق بالنسخة الجديدة.

وكان الأهلي قد توج بالبطولة القارية في مايو الماضي عقب فوزه في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتالي الياباني 2-0، ويدخل اللقاء منتشياً بتتويجه الأخير بكأس السوبر السعودي على حساب النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعول الفريق الأخضر على استمرار نتائجه الإيجابية، كونه الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة في النسخة الماضية من البطولة، فضلاً عن سجله الحالي الذي شهد ثلاثة انتصارات منذ بداية الموسم مقابل تعادل وحيد.

وأكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، رضاه النسبي عن أداء الفريق في التعادل السلبي مع الاتفاق بالدوري، مشيراً إلى أن عودة اللاعبين الدوليين في توقيت متأخر أثرت على التحضيرات، لكنه واثق من استعادة الفاعلية الهجومية قريباً، كما أشاد بالمهاجم فراس البريكان، مؤكداً أنه سيحصل على فرص أكبر في المباريات المقبلة.

وسيكون الأهلي مدعوماً بنجومه، وعلى رأسهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني والجناح الجزائري رياض محرز.

من جانبه، يدخل ناساف اللقاء بطموح مختلف بعدما قدم موسماً مميزاً في الدوري المحلي، حيث يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط، وحقق فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة في مباراته الأخيرة.

ويستقبل الشارقة الغرافة القطري، فيما يترقب الوحدة مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد السعودي في أبوظبي، في إعادة للقاء 2019 الذي انتهى بفوز الوحدة 4-1، بينما يدخل الاتحاد المواجهة مدججاً بالنجوم وسط شكوك حول جاهزية الفرنسي كريم بنزيما.

أما الشرطة العراقي فيأمل بظهور مختلف عن مشاركته السابقة حين يلاقي السد القطري، معززاً صفوفه بعدة تعاقدات جديدة، ومسلحاً بالاستقرار الفني بقيادة المصري مؤمن سليمان، إضافة إلى الدعم الجماهيري على أرضه.