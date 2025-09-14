نوير يتمسك بقراره: الاعتزال الدولي نهائي

جدد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، استبعاده فكرة العودة إلى المنتخب الألماني، مؤكداً تمسكه بقرار الاعتزال الدولي.

وقال نوير في تصريحات لشبكة «سكاي» عقب فوز فريقه 5-0 على هامبورج في الدوري: «في الحقيقة، قررت التوقف عن اللعب للمنتخب.. نعم، أنا متمسك بهذا القرار».

وكان مستشار اللاعب، توماس كروث، لمح مؤخراً إلى إمكانية عودته، قائلاً لصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» إن نوير ما زال في حالة بدنية رائعة، ويمكن أن يلبي الدعوة إذا استدعاه يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب، لكن نوير رد قائلاً: «لم نتحدث عن ذلك».

من جانبه، أعرب لوثار ماتيوس، المحلل بقناة «سكاي»، عن دهشته من موقف الحارس المخضرم، معتبراً أنها كانت فرصة ثمينة لإثبات نفسه مجدداً على الصعيد العالمي.

يُذكر أن نوير (39 عاماً) أنهى مسيرته الدولية مع المنتخب الألماني عقب يورو 2024 التي استضافتها بلاده، مؤكداً قبل أيام أن خيار العودة يبقى «مستبعداً».