القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي

أعلن فلامنغو، متصدر الدوري البرازيلي في كرة القدم، أن القضاء الرياضي علّق ايقاف نجمه المهاجم البرازيلي برونو هنريكي لمدة 12 مباراة، بعدما عوقب أخيرا بتهمة تفضيل أصدقائه وعائلته في المراهنات عبر مواقع إلكترونية.

وأفاد فلامنغو ومقره ريو دي جانيرو أن المحكمة العليا للعدالة الرياضية "قبلت طلب تعليق" العقوبة حتى تنظر المحكمة في استئناف المهاجم.

وأضاف النادي أن برونو هنريكي (34 عاما) الذي يصرّ على براءته، سيتمكن بالتالي من المشاركة في مبارياته المقبلة في الدوري الذي يتصدره بفارق نقطة عن بالميراس (47 مقابل 46) وكوبا ليبرتادوريس المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه برونو هنريكي أيضا إجراءات قانونية في هذه القضية، حيث يُتهم بتعمده الحصول على بطاقة صفراء لصالح مقامرين من محيطه، وهو ما قد يُعرّضه لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.

تعود هذه الحادثة إلى مباراة خسرها فلامنغو أمام سانتوس 1-2 في برازيليا في نوفمبر 2023. تلقى لاعب فولفسبورغ الألماني السابق بطاقة صفراء لارتكابه خطأ، ثم إنذارا ثانيا لإهانته الحكم، ما أدى إلى طرده.