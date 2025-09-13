التعادل الإيجابي يحسم «كلاسيكو» الوصل والعين في قمة الجولة الثالثة



تعادل الوصل مع ضيفه العين بهدف لكل منهما، في «كلاسيكو الكرة الإماراتية» والقمة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد زعبيل بالجولة الثالثة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين. سجل هدف الوصل سيرجينيو في الدقيقة 47 من أحداث المباراة، وأحرز هدف التعادل للعين لابا كودجو بالدقيقة 58. بهذه النتيجة، يرفع الوصل رصيده للنقطة 4 في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، فيما يصل رصيد العين للنقطة 7 في الوصافة.



بادر العين بأول تهديد حقيقي في المباراة أمام الوصل، بتسديدة قوية من بالاسيوس في الدقيقة 3 لكن تمر بجوار قائم حارس الإمبراطور. وفي الدقيقة 33، جاءت أول فرصة حقيقية لصالح الوصل من كرة عرضية لكن يتصدى لها خالد عيسى حارس الزعيم في الوقت المناسب. وفي الدقيقة 45+3 من الوقت الضائع بالشوط الأول، أنقذ محمد علي حارس الوصل مرمى فريقه من هدف محقق لصالح العين بعد تصدٍّ خيالي لتسديدة بالاسيوس.

ومع الدقيقة 47 بالشوط الثاني، أعلن سيرجينيو عن الهدف الأول لصالح الوصل من لمسة واحدة داخل شباك العين.



ورد العين بهدف التعادل أمام الوصل بالدقيقة 58 من عمر اللقاء، عن طريق لابا كودجو بعد استلام أكثر من رائع داخل منطقة جزاء الإمبراطور والتسديد داخل شباك محمد علي. وفي الدقيقة 65، أحرز ماتيوس سالدانيا الهدف الثاني لصالح الوصل أمام العين من رأسية رائعة لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل. ورد تراوري لاعب العين بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 71 لكن في أحضان محمد علي حارس الوصل، ظلت المباراة سجالاً بين الوصل والعين حتى صافرة النهاية بالتعادل 1-1 بين الفريقين وخروج كل منهما بنقطة.