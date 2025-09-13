أياكس يطمئن جماهيره بثلاثية في زفوله قبل بداية التحدي الأوروبي



فاز أياكس على ضيفه زفوله 3- 1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ورفع أياكس رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن فينورد صاحب المركز الثاني، والذي خاض ثلاث مباريات فقط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد زفوله عند ست نقاط في المركز الثامن.



وتقدم أياكس عن طريق دافي كلاسين في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله ميكا جوتس الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 69 سجل كاي دي رويدج هدف زفوله الوحيد، فيما عاد جوتس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لأياكس في الدقيقة 86.



وجاء الفوز لأياكس قبل انطلاق مشواره الأوروبي، حيث سيستضيف إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.