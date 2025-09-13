«فيفا» يعلن تعديلات جديدة في فترات التوقف الدولي حتى عام 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إدخال تعديلات جديدة على جدول المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات، مع تحديد فترات التوقف الدولي خلال السنوات المقبلة وحتى مونديال 2030.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من كأس العالم في صيف 2026، على أن تقام نسخة 2030 بتنظيم مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وتمدد فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2026، لتصبح 16 يومًا بدلًا من 8 أيام، بحيث تبدأ 21 سبتمبر وتنتهي 6 أكتوبر، وهو ما يتيح للمنتخبات خوض ما يصل إلى 4 مباريات، بدلًا من مباراتين فقط كما جرت العادة.

وبموجب التعديل الجديد، لن يكون هناك توقف دولي في أكتوبر، على أن يظل توقف نوفمبر قائمًا بين يومي 9 و17 من الشهر نفسه لإقامة مباراتين، كما ستقام التوقفات الأخرى في مارس (23 – 31) ويونيو (1 – 9 يونيو 2026)، على أن تتواصل المواعيد بذات النسق حتى 2030.

الجدول الزمني لفترات التوقف الدولي حتى 2030

2026: 23–31 مارس / 1–9 يونيو (كأس العالم صيفًا) / 21 سبتمبر–6 أكتوبر / 9–17 نوفمبر.

2027: 22–30 مارس / 7–15 يونيو / 20 سبتمبر–5 أكتوبر / 8–16 نوفمبر.

2028: 20–28 مارس / 29 مايو–6 يونيو (أمم أوروبا وكوبا أمريكا صيفًا) / 18 سبتمبر–3 أكتوبر / 13–21 نوفمبر.

2029: 19–27 مارس / 4–12 يونيو / 24 سبتمبر–4 أكتوبر / 12–20 نوفمبر.

2030: 18–26 مارس / 3–11 يونيو (كأس العالم صيفًا) / 23 سبتمبر–8 أكتوبر / 11–19 نوفمبر.

ويهدف «فيفا» من خلال هذا التعديل إلى تقليص عدد مرات توقف الدوريات، مع إتاحة فترات أطول للمنتخبات لخوض المباريات وضمان العدالة في الاستعدادات للمنافسات القارية والدولية.