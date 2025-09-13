محمد النعيمي: أخطاء التحكيم دائماً ضد عجمان



انتقد محمد سعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة نادي عجمان السابق، ما وصفه بالأخطاء التحكيمية في مباراة فريقه أمام البطائح مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها «البرتقالي» 1- صفر محققاً أول فوز له في المسابقة.



وأوضح النعيمي أن الحكم اتخذ قرارات ضد عجمان كانت كفيلة بأن تتسبب في خسارته للنتيجة، ندرك أن الأخطاء موجودة في كرة القدم سواء من اللاعب أو الحكم، وكل قضاة الملاعب معرضون للخطأ، ولكنني أتساءل: لماذا تكون الأخطاء دائماً ضد فريق عجمان، كما حدث في مباراة البطائح والمباريات التي سبقتها؟ هنالك فرق تستفيد أحياناً من الأخطاء التحكيمية، أما الثابت مع عجمان أنه المتضرر دائماً، ويمكن للجنة الحكام مراجعة المباريات السابقة لمعرفة حجم الضرر الذي وقع على فريقنا.



وأوضح عضو مجلس إدارة نادي عجمان السابق، أنه لا يطالب بحق لا يملكه فريقه ولكن بالعدل فقط، وقال: نأمل أن يكون تركيز الحكام أفضل في المباريات المقبلة، وألا نشاهد أخطاء تؤثر سلباً على فريقنا أو حتى تصب في مصلحته، نحن نريد فقط تحكيماً منصفاً يمنح كل طرف حقه، ومن يجتهد أكثر في أرضية الملعب ويحالفه التوفيق يكسب نقاط الفوز.