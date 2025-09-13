سردار أزمون يستعد للعودة لقيادة هجوم شباب الأهلي



بدأ المهاجم الإيراني سردار أزمون (30 عاماً)، المشاركة في تدريبات فريقه شباب الأهلي اليومية، استعداداً للعودة إلى المباريات التي يغيب عنها اللاعب منذ بداية الموسم الحالي، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة في سويسرا في يوليو 2025، لعلاج إصابة في كاحل القدم كان قد تعرض لها أواخر الموسم الماضي.



وينتظر أن يتم الدفع تدريجياً بالمهاجم الإيراني في مباريات شباب الأهلي من مواجهتي «الفرسان» والنصر في الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مطلع أكتوبر المقبل، وذلك خلال فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين بسبب أيام «فيفا»، وخوض منتخبنا الوطني الأول لمواجهتي منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر 2025، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وكان أزمون، قد حصل على جائزة أفضل لاعب عن الموسم الماضي 2024-2025، في حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، بعدما ساهم في تتويج شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله 11 هدفاً، وحل في الترتيب السادس بقائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً، كما ساهم في تحقيق «الفرسان» لألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري موسم 2024-2025.