الإصابة تبعد لامين يامال عن تدريبات برشلونة

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية قبل مواجهة فالنسيا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

ويستضيف برشلونة نظيره فالنسيا، غدًا الأحد، على ملعب يوهان كرويف، وخاض الفريق تدريباته اليوم السبت، لكن أبرز ما شهدته الحصة التدريبية كان غياب النجم الشاب لامين يامال.

ووفقًا للصحفي الإسباني جيرارد روميو، المقرب من النادي الكتالوني، فإن يامال يعاني من بعض الانزعاجات العضلية، وهو ما دفع المدرب هانز فليك لاستبعاده من المران الجماعي.

وسيخضع اللاعب لتدريبات منفردة في صالة الألعاب الرياضية، بانتظار نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى جاهزيته.

وأفاد روميو أن هناك شكوكًا كبيرة تحيط بمشاركة يامال أمام فالنسيا في الجولة الرابعة، فيما يُنتظر أن يحسم فليك موقفه النهائي.

وتقام مواجهة برشلونة وفالنسيا في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب يوهان كرويف.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فالنسيا تاسعًا برصيد 4 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة.