رونالدو يتصدر قائمة الأعلى دخلاً في العالم متفوقًا على ميسي

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم لعام 2024، متجاوزًا منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق كبير، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكشف التقرير أن رونالدو حصد ما قيمته 192.40 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار) خلال العام، وهو ما يقارب ضعف أرباح ميسي التي بلغت 99.90 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار)، والذي جاء ثالثًا.

وجاءت المفاجأة في المركز الثاني، حيث حل لاعب الغولف الإسباني جون رام بدخل بلغ 161.32 مليون جنيه إسترليني، فيما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل ليبرون جيمس (الرابع)، كيليان مبابي (السادس)، نيمار (السابع)، كريم بنزيما (الثامن)، وستيف كاري (التاسع).

وأشار التقرير إلى أن ميسي يُعد واحدًا من الرياضيين القلائل الذين يجنون خارج الملعب أكثر مما يحققونه داخله بفضل شعبيته العالمية، إلا أن ذلك لم يمنعه من التأخر بفارق كبير عن رونالدو في سباق الثروة.