إصابة خطيرة تبعد روديغر عن صفوف ريال مدريد



يغيب قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر عن فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نحو شهرين بسبب إصابة في عضلة ساقه اليسرى، وفقاً لتقارير صحافية صادرة الجمعة.

وتعرض اللاعب البالغ 32 عاماً، للإصابة خلال تدريبات الجمعة، ومن المقرر خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن صحيفة «آس» اليومية المحلية أشارت إلى أن الإصابة «خطيرة».



وأعلن «الملكي» في بيان له أن الفحوص أظهرت إصابة لاعبه «في عضلة الفخذ المستقيمة»، من دون تحديد مدة غيابه.

ولم يشارك الألماني المخضرم سوى في مباراة واحدة فقط في «لا ليغا» هذا الموسم.



وعانى روديغر من الإصابة في الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك شارك في 55 مباراة ضمن كل المسابقات.

وتعاقد بطل أوروبا 15 مرة مع قلب دفاع إضافي هذا الصيف، الدولي الإسباني المولود في هولندا دين هاوسن (20 عاماً) قادماً من بورنموث الإنجليزي.



وأشارت تقارير إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يسعى للتعاقد مع قلب الدفاع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، ربما في نهاية هذا الموسم.

ويحل متصدر «لا ليغا» راهناً بالعلامة الكاملة تسع نقاط بعد مرور ثلاث مراحل، ضيفاً على ريال سوسييداد السبت، قبل استقباله مرسيليا الفرنسي الثلاثاء في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.