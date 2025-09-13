مارسيال إلى مونتيري المكسيكي.. محطة خامسة وحدث تاريخي



انتقل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال إلى صفوف مونتيري بعقد حتى العام 2027، وفقاً لما أعلنه الجمعة بطل الدوري المكسيكي لكرة القدم خمس مرات.

وذكر متصدر الدوري المكسيكي راهناً بعد انقضاء سبع مراحل: إن «أنتوني سيصبح أول لاعب فرنسي في تاريخ النادي».



وسيلتحق اللاعب البالغ 29 عاماً، بثلاثة من زملائه السابقين في إشبيلية الإسباني موسم 2021-2022 هم لاعب الوسط أوليفر توريس والمهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس والجناح المكسيكي خيسوس كورونا، علماً أن المخضرم سيرخيو راموس يدافع أيضاً عن ألوان مونتيري منذ بداية الموسم الحالي.



وتعتبر المكسيك الوجهة الخامسة في مسيرة مارسيال الذي بدأ مشواره مع ليون قبل انتقاله إلى موناكو. بعد نادي الإمارة، انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث قضى تسعة مواسم تخللها فترة قصيرة معاراً إلى إشبيلية، علماً أنه خاض الموسم الماضي مع آيك أثينا اليوناني.



ويملك مارسيال في سجله 30 مباراة دولية وثلاثة أهداف، وكان ضمن قائمة منتخب بلاده وصيف كأس أوروبا 2016 وبطل دوري الأمم الأوروبية 2021، لكنه لم يتلق دعوة من المدرب ديدييه ديشان منذ سبتمبر 2021.