منصور بن محمد: إنجاز جديد يعكس الثقة العالمية بكوادرنا الوطنية

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، المستشار محمد الكمالي، بمناسبة اختياره رئيساً للجنة الانضباط التابعة للفيفا، وذلك خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الـ 75 المنعقد في مدينة أسونسيون، باراغواي، مؤكداً سموه أن ذلك يعد إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية.

ودوّن سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك اختيار الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لابن الإمارات المستشار محمد الكمالي، رئيساً للجنة الانضباط التابعة للفيفا، وذلك خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الـ 75 المنعقد في مدينة أسونسيون، باراغواي، برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنجاز جديد للرياضة الإماراتية بما يعكس الثقة العالمية بكوادرنا الوطنية وقدرتهم على الإنجاز، والمساهمة بشكل فعال في تطوير المنظومة الرياضية العالمية».

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم قد عقدت اجتماعها أول من أمس، في أسونسيون عاصمة باراغواي برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبحضور ما يقرب عن 200 اتحاد أعضاء بـ«فيفا».

وتُعد لجنة الانضباط إحدى الهيئات القضائية الثلاث في «فيفا»، وهي الانضباط والتظلمات والأخلاق، ويجب تشكيل هذه الهيئات القضائية الثلاث بحيث يكون لدى الأعضاء المعرفة والقدرات والخبرة المتخصصة اللازمة لإنجاز مهامهم على النحو المطلوب، وينتخب كونغرس فيفا هؤلاء الأعضاء لفترات مدتها أربع سنوات وبحد أقصى ثلاث فترات.

وتعلن لجنة الانضباط عن العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الخاصة بـ «فيفا» على الاتحادات الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين والوسطاء ووكلاء المباريات المرخصين.

واحتفت رياضة الإمارات بإعلان الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «كونغرس فيفا 2025» عن اختيار المستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة انضباط في «فيفا»، ليصبح بذلك أول عربي وآسيوي يتولى هذا المنصب القضائي الرفيع في أكبر هيئة كروية دولية. وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الكمالي، مؤكداً أن هذا الاختيار جاء نتيجة للثقة الكبيرة التي توليها أسرة كرة القدم الدولية بالكفاءات الإماراتية في جميع مجالات اللعبة، وتمنى معالي رئيس الاتحاد التوفيق للكمالي في مهمته الدولية، مجدداً دعم اتحاد الكرة لكل العناصر التي تُمثل الكرة الإماراتية في المحافل العربية والقارية والدولية.

كما هنأت رابطة المحترفين الكمالي على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتوليه هذا المنصب الرفيع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومثلها فعل نادي الوصل الذي نشر تدوينة على حسابه عبر منصة أكس، تحت عنوان: «إنجاز إداري جديد للإمارات في الرياضة الدولية»؛ نادي الوصل يهنئ المستشار محمد الكمالي بمناسبة اختياره رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم كأول عربي وآسيوي يتولى هذا المنصب الدولي الرياضي الرفيع».

من جهته، أعرب الكمالي عن فخره واعتزازه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكداً أن هذه المسؤولية تمثل شرفاً كبيراً ودافعاً لبذل أقصى الجهود لأداء المهام الموكلة إليه بكل احترافية، بما يخدم مستقبل كرة القدم ويعزز من عدالة اللعبة ونزاهتها.

ووجه الكمالي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة، وقال: «إنها الداعم الأول لمسيرة أبناء الوطن، بما توفره من فرص تمكين وتأهيل، ومساندة متواصلة في مختلف المحافل، حتى باتت الكفاءات الإماراتية حاضرة ومؤثرة على المستويات الإقليمية والدولية كافة».

كما أعرب عن شكره لاتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على دعمه المتواصل للكفاءات الوطنية، وجهوده في تمكينهم من تمثيل الدولة في أرفع الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية.

وأكد الكمالي حرصه على أن يكون على قدر الثقة، وأن يمثّل دولة الإمارات خير تمثيل في موقعه الجديد، مشدداً على التزامه الكامل بالعمل مع فرق «فيفا» لتنفيذ المهام الموكلة إليه بكل كفاءة ومهنية، بما يُسهم في تطوير المنظومة الرياضية وترسيخ مفاهيم العدالة والانضباط.

ويأتي اختيار الكمالي لهذا المنصب الرفيع تقديراً لمسيرته القانونية وخبراته في المجال القضائي الرياضي، فهو رئيس النزاهة المستقلة للاتحاد الآسيوي منذ 2017، وعضو اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق بالفيفا، وعضو مؤسس في اللجنة القانونية في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وعضو في المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الوطنية الخليجية، ورئيس الفريق المؤسس لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومحكمة المنازعات الرياضية الخليجية، كما شغل منصب الإمين العام في اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية.