يوسف عبيد: عجمان حقق المطلوب أمام البطائح.. والتوفيق يغيب عن مجيدي وفريقه



أعرب يوسف عبيد، مساعد مدرب عجمان، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على البطائح بهدف ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الفريق حقق المطلوب من المباراة وقدم أداءً جيداً على مدار الشوطين، موضحاً أن عجمان نجح في فرض أفضليته معظم الفترات، رغم محاولات البطائح للعودة في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما شعر بخطورة فقدان النقاط، وهو ما جعل الربع الأخير من المباراة أكثر صعوبة.



وأشار يوسف عبيد إلى أن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية عالية، وبذلوا مجهوداً كبيراً، مع تقديم مستوى جيد وصناعة العديد من الفرص، معتبراً أن هذا الفوز والنقاط الثلاث يمثلان بداية مشجعة ودفعة معنوية كبيرة للفريق،موضحاً أن الجهاز الفني يتطلع إلى تحسن أكبر في الأداء خلال المباريات المقبلة، خاصة مع استرداد جهود بعض اللاعبين المصابين، ما سيمنح الفريق خيارات أوسع ويساعده على الظهور بصورة أفضل لحصد المزيد من النقاط وتحقيق تطلعات الجماهير.



من جانبه، بارك فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، الفوز لفريق عجمان، مؤكداً أن المباراة لم تكن سهلة، وأن فريقه لم يظهر بالصورة التي تليق به في الشوط الأول. وأوضح أن البطائح تأثر بقرار خاطئ من الحكم باحتساب مخالفة نتج عنها الهدف في الشوط الثاني.



وقال مجيدي إن فريقه بعد الهدف دخل أجواء اللقاء بقوة، وسيطر على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وكان الطرف الأفضل والأقرب للتعديل، إلا أن التوفيق لم يحالف اللاعبين في استثمار الفرص، مبيناً أنه راضٍ عن أداء فريقه في الحصة الثانية، حيث أظهر اللاعبون روحاً قتالية ورغبة واضحة في العودة بالنتيجة، مشيراً إلى أن هناك بعض الأخطاء التي ارتكبها فريقه وتحتاج إلى مراجعة سريعة، من أجل مواصلة المشوار بشكل أقوى، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.