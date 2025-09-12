عجمان يحقق فوزه الأول في دوري المحترفين على حساب البطائح



أنتزع عجمان فوزاً ثميناً على حساب ضيفه البطائح 1-صفر في لقاء الفريقين مساء اليوم الجمعة بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة فوق الوسط تفوق فيها «البرتقالي» لعباً ونتيجة، ونجح في تحقيق فوزه الأول بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، ليضع أول 3 نقاط في رصيده بالمركز الثاني عشر، وتجمد رصيد البطائح عند 3 نقاط بالمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.



وحقق عجمان أفضلية كبيرة على ضيفه في الشوط الأول بعد أن سيطر على الكرة وبادر بالهجوم الذي أجبر البطائح على التراجع دفاعياً في كثير من أوقات الشوط، وعلى الرغم من وصول «البرتقالي» إلى المنطقة الخطرة في عدة مناسبات لكنه لم ينجح في استثمار الفرص التي أتيحت له، خاصة من جانب جونيور فليمنغز ووليد آزرو، فيما حاول البطائح تنظيم صفوفه والوصول إلى شباك عجمان دون أن يتمكن من بناء هجمات منظمة، وجاءت أبرز محاولاته من تسديدة أنتونيو فيالهو تصدى لها علي الحوسني.



وترجم «البرتقالي» جهوده سريعاً في الشوط الثاني بإحراز هدف التقدم عن طريق فليمنغز في الدقيقة 47 بضربة رأسية قوية معلناً عن أول أهداف فريقه في النسخة الحالية من البطولة، وواصل بعده صاحب الأرض التفوق، وسط معنويات عالية، ورغبة في تأمين تقدمه بإضافة الهدف الثاني عبر هجوم مكثف، وفي منتصف الشوط نظم البطائح صفوفه، وتقاسم السيطرة مع مضيفه وضاعف هجومه بحثاً عن التعديل.



وأهدر البطائح فرصة التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 82 نفذها عزيز جانيف خارج الخشبات الثلاث، دون أن يستسلم الفريق للخسارة، حيث حاول بعدها وقاد الهجمات مع تماسك عجمان الذي قاتل للحفاظ على تقدمه، وشهدت الدقائق الأخيرة طرد الصربي غوران مدرب «البرتقالي» وإلغاء هدف للبطائح بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو قبل إطلاق صافرة النهاية.