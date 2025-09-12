«كلاسيكو الكرة الإماراتية» يشتعل بين الوصل والعين في زعبيل



تتجه الأنظار عند الثامنة والربع مساء غدٍ السبت إلى استاد زعبيل الذي يحتضن المواجهة المشتعلة التي تجمع الوصل وضيفه العين، في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، في «كلاسيكو الإمارات» الذي يُعد أحد أقوى المواجهات وأكثرها إثارة. وتقام المواجهة وسط طموحات كبيرة للفريقين في الفوز بدوافع مختلفة، حيث يدخل الوصـل اللقاء تحت ضغط تعويض خسارته المفاجئة في الجولة السابقة أمام الظفرة، بعد أن اكتفى بالفوز في الجولة الافتتاحية على بني ياس، ليبقى في رصيده ثلاث نقاط فقط، وبحكم رغبته الواضحة في المنافسة على لقب البطولة، فإن «الإمبراطور» لا يملك رفاهية فقدان المزيد من النقاط من أجل الحفاظ على حظوظه وتعزيز موقعه في سباق مقدمة الترتيب.



على الجهة الأخرى، يظهر العين بثقة كبيرة بعد بدايته القوية، ونجاحه في حصد العلامة الكاملة بفوزين متتاليين على البطائح ودبا، ليجمع ست نقاط ويعلن مبكراً عن رغبته الجادة في المنافسة على الصدارة ولقب البطولة، معتمداً على مجموعة من عناصره المميزة أصحاب الخبرة والمهارة، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة اليوم. وتؤكد كافة المؤشرات أن الكلاسيكو سيكون مشتعلاً في ظل حرص كل فريق على تحقيق الفوز، الوصل لتدارك الموقف وتأكيد حضوره كمنافس شرس على اللقب، والعين لتعزيز انطلاقته المثالية ومواصلة نتائجه الإيجابية، ومع الحضور الجماهيري المتوقع بكثافة، ينتظر أن تكون الأجواء مثيرة في الملعب والمدرجات على حد سواء، ما يجعل اللقاء مرشحاً ليكون واحداً من أبرز مباريات البطولة حتى الآن.



من جانبه، أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب الوصل، جاهزية فريقه للقاء، وحرصه على تحقيق الفوز، ذاكراً أن جميع اللاعبين في حالة معنوية جيدة، ويرغبون في تقدم أفضل المستويات، واعترف كاسترو بصعوبة اللقاء، ذاكراً أن المنافس فريق قوي وأضاف: لكننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز وتقديم مستوى يرضي التطلعات، وهذا يفرض التركيز في المباراة وبذل قصارى جهدنا.



من جهته، يتطلع العين صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على البطائح ودبا على التوالي لمتابعة نتائجه القوية والعودة لصدارة الترتيب التي ذهبت مؤقتاً لشباب الأهلي، واكتملت صفوف الفريق بعودة 8 من لاعبيه الدوليين بعد الفراغ من مهمتهم الوطنية مع منتخباتهم، فيما يستمر غياب المغربي سفيان رحيمي بداعي الإصابة.



واختتم الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمران أخير تحت قيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش الذي عمد إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً ونفسياً للمباراة التي تعتبر إحدى أصعب مواجهات الفريق هذا الموسم أمام الوصل على ملعبه ووسط جمهوره.



واعتبر الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن مواجهة الوصل تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن الضغط جزء طبيعي من عمل الأندية الكبيرة، وقال إنه وخلال المواجهات الرسمية السابقة هذا الموسم لم يشعر بضغط إضافي، فالضغط لا يأتي من الخارج بل من الداخل، ففي كل مباراة هدفنا واضح وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.



وأكد مدرب العين، أن غياب سفيان رحيمي مؤثر بلا شك، لكن الفريق صنع العديد من الفرص وسجل ستة أهداف حتى الآن، ولابا أحرز أربعة أهداف في ثلاث مباريات وهو معدل ممتاز، وقال: نثق بقدرة بقية اللاعبين على التسجيل أيضاً، فالمسؤولية جماعية تشمل الوسط والدفاع، وليس المهاجمين وحدهم. وأضاف: لدينا خمسة لاعبين دوليين مع منتخباتهم، يقطعون مسافات طويلة، وعودتهم المتأخرة تمثل تحدياً، لكننا سنختار التشكيلة الأكثر جاهزية بنسبة 100%، حتى لو فرض ذلك بعض المفاجآت، فمن المهم أن ندخل المباراة بلا إصابات بجاهزية عالية.