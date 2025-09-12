عين «العميد» على الصدارة في مواجهة الجزيرة بدوري المحترفين



يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد في السادسة إلا ثلث من مساء غد السبت نظيره فريق نادي النصر لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، في سباق محموم لحصد النقاط، إذ يتطلع كل فريق لتحقيق أهدافه، فالجزيرة صاحب الأرض والجمهور يدخل اللقاء تحت إشراف مدربه الجديد الهولندي، مارينو بوشيتش، وهو يأمل بتحقيق الفوز وتشديد الملاحقة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.



من جهته يخوض النصر المباراة مكتمل الصفوف وعينه على الصدارة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية، وسيحاول العميد الاستعانة بجميع أوراقه من أجل مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي. ويتفوق الجزيرة على النصر في عدد مرات الفوز بدوري المحترفين، فخلال 32 مباراة سابقة فاز فخر أبوظبي في 18 مقابل 10 انتصارات للنصر، فيما حضر التعادل بينهما في 4 مناسبات.



وأكمل «فخر أبوظبي» تحضيراته الميدانية بعد عودة جميع لاعبيه في المنتخبات الوطنية، وعمد مدربه بوشيتش إلى إخضاع اللاعبين لجرعات تدريبية، بهدف الانسجام والتجانس من خلال اللعب الجماعي، وفي الأثناء عمل على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات، والتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل وضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.