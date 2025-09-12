3 مواجهات مثيرة تدشن تمهيدي الكأس الغالية غداً



تدشن أندية دوري الدرجة الأولى الموسم الكروي الجديد 2025-2026 بإقامة مواجهات تمهيدي كأس رئيس الدولة والتي تقام بنظام خروج المهزوم، وتقام غداً السبت 3 مباريات، و4 مباريات يوم الأحد، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق عصراً، ويلعب غداً كل من حتا الذي يستقبل سيتي، ويرحل الفجيرة لملعب العربي في إمارة أم القيوين، في حين يلاقي دبا الحصن على أرضية ملعبه فريق الجزيرة الحمراء، والأحد تقام 4 مباريات تجمع العروبة بضيفه الإمارات، ويستقبل يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي بيرلو فريق الاتفاق الصاعد حديثاً لدوري الأولى، ويستضيف مصفوت فريق مجد، والذيد يواجه غلف يونايتد، وينتظر الحمرية، الذي أعفته القرعة من خوض مباريات الدور الأول، الفائز من مباراة حتا وسيتي في الدور التمهيدي الثاني الذي سيتم تحديده في وقت لاحق.



وكانت قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة، والتي أقيمت قبل أيام، قد أسفرت عن مواجهات مثيرة وقوية ومرتقبة، وستقام أدوار التصفيات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة بدءاً من دور الستة عشر حتى دور الأربعة، ويتأهل الناديان الفائزان من دور الأربعة إلى الأدوار النهائية للبطولة الأغلى والانضمام إلى أندية دوري أدنوك للمحترفين، ليكملا عدد الفرق 16 فريقاً. واستعدت معظم الفرق بمعسكرات خارجية، حيث توجه حتا والعروبة نحو جمهورية صربيا، وأقام الفجيرة والذيد والإمارات معسكراتهم في تركيا، ودبا الحصن والحمرية في جمهورية مصر العربية.



بدوره، أكد فهد إسماعيل الحوسني نائب رئيس لجنة المسابقات جاهزية اتحاد الكرة لإخراج مسابقاته كافة في أبهى حلة، متمنياً لجميع الفرق التوفيق وتقديم أداء يرضي جمهورهم ويعزز مكانتهم الرياضية. ونوه إلى أن اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، قرر بداية انطلاقة مسابقات موسم دوري أندية دوري الدرجة الأولى بالبطولة الأغلى على قلوب الجميع كأس رئيس الدولة والتي تعد خير افتتاحية لموسم أندية الهواة.