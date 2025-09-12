المقبالي والظنحاني.. حارسان يطمئنان جماهير الكرة الإماراتية على المستقبل



أظهر كل من حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، تفوقاً يطمئن جماهير الكرة الإماراتية على مستقبل حراسة المرمى في الدولة، بما قدماه من أداء قوي خلال مباراة فريقيهما ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين على ملعب استاد راشد مساء أمس، وانتهت لمصلحة «الفرسان» بهدف دون مقابل سجله اللاعب مؤنس دبور. وشهدت المباراة سباقاً خاصاً بين الحارسين الدوليين اللذين تشاركا معاً التدريبات مع منتخبنا الوطني الأول خلال المعسكر الداخلي الأخير بدبي من 25 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الجاري، استعداداً للقاء منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر 2025، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وترجمت الأرقام والإحصائيات التنافس القوي بين الحارسين في الدفاع عن العرين خلال المباراة، إذ تفوق الظنحاني في 45 لمسة للكرة، و35 تمريرة، ومنها 21 تمريرة صحيحة، و24 تمريرة للأمام ومنها 22 تمريرة طويلة، مع 4 تصديات، ومنها تصدٍ واحد بالقفز، وحصل على 6.5 نقاط بعد تلقيه هدفاً.



فيما لمس المقبالي الكرة 30 مرة، ولعب 16 تمريرة كلها صحيحة، ولعب 9 تمريرات للأمام ومنها تمريرة واحدة طويلة، ومراوغة واحدة، وتصديين، وتفوق المقبالي فقط في قيامه بـ11 تغطية، ومراوغة واحدة، مقابل 6 تغطيات للظنحاني الذي لم يقم بأي مراوغة، وتساوى الحارسان في التشتيت بمرة واحدة لكل منهما، وحصل المقبالي على 7.1 نقاط بعد محافظته على نظافة شباكه.



وتفوق المقبالي، في الحفاظ على نظافة شباك شباب الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي للمرة الأولى في بداية دوري المحترفين، بعد الفوز على الظفرة بهدفين دون مقابل، وعلى بني ياس بهدف يتيم، والتعادل سلبياً مع الوحدة، وتصدى خلالها إلى 3 تصديات، بينما تلقت شباك الظنحاني 4 أهداف بعد الخسارة أمام الوصل بهدفين دون مقابل، وبهدف وحيد أمام كلباء و«الفرسان»، وتصدى خلالها الحارس الدولي لـ 6 تصديات.



وعلق المقبالي على فوز شباب الأهلي وعن مراوغته واعتذاره لمهاجم بني ياس، بقوله: حققنا 3 نقاط معنوية مهمة من فوز صعب، وفي بروفة قوية قبل خوضنا أولى مبارياتنا في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما نستقبل تراكتور الإيراني الثلاثاء المقبل، وأنا سعيد بالفوز بعدما قدمنا المطلوب أمام بني ياس الفريق المنظم، والذي زاد من صعوبة اللقاء، وأكد على قوة النسخة الحالية من الدوري، وأن الجميع حريص على المنافسة بروح التحدي، وبالنسبة لاعتذاري لمهاجم بني ياس، فجاء بعد تفاعل وهتاف الجماهير عقب المراوغة، والتي لم أقصد بها استفزاز لاعب بني ياس.



من جانبه، قال الظنحاني: «قدمنا أمام شباب الأهلي حامل اللقب، أداء أقوى وأفضل من مبارياتنا السابقة هذا الموسم، وأضعنا حوالي 5 فرص للتسجيل رغم أننا نلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66، وخسرنا نتيجة غياب التوفيق، وأخطاء علينا العمل لإصلاحها خلال المرحلة المقبل، والأداء في الجولة الثالثة، يطمئننا على مستقبل الفريق مع زيادة الانسجام بين اللاعبين، مع الاستمرار في اللعب والقتال على نقاط مبارياتنا المقبلة، والدوري لا يزال في بدايته والجميع لديه الفرصة للمنافسة وحصد النقاط».