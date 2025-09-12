«كرة مختلفة» تمنح بايندير أفضلية حراسة مرمى يونايتد في مواجهة الديربي

مانشستر - أ ب

يواصل التركي ألتاي بايندير، حارس مرمى مانشستر يونايتد، وجوده في التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة مانشستر سيتي في ديربي المدينة بعد غد الأحد، بالجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي، وذلك رغم التعاقد مع البلجيكي سيني لامينز في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.



ويعيش المدرب البرتغالي روبن أموريم، في أزمة حقيقية مع مركز حراسة المرمى في فريقه مع أعارة الكاميروني أندري أونانا، الذي كان أساسياً، إلى طرابزون سبور التركي في العام الماضي.

بدوره ارتكب بايندير بعض الأخطاء الفادحة وخاصة في الكرات داخل منطقة الجزاء في المباريات التي حل فيها بديلاً لأونانا، لكنه لايزال يحظى بثقة أموريم حتى بعد التعاقد مع لامينس « 23 عاماً» من رويال أنتويرب البلجيكي.



وقال أموريم: «سيواصل ألتاي حراسة مرمى فريقنا، لأن هذا دوري مختلف وبلد مختلف واستعدادات مختلفة وكرة مختلفة، لذلك سنحاول الحفاظ على ذلك». وأضاف: «سيواصلان القتال من أجل هذا المركز، لكن بالنسبة لتلك المباراة الأمر واضح، ألتاي سيبدأ أساسياً». وأوضح المدرب البرتغالي: «لامينس غير معروف إلى حد ما خارج بلاده لكن لديه إمكانيات هائلة». وتابع: «أعلم أننا في مرحلة تتطلب حارس مرمى قوياً ولديه الكثير من الخبرة، لكننا أيضاً علينا التفكير في الحاضر وفي المستقبل أيضاً».



وعن لامينس قال أموريم: «إنه حارس مرمى يمكنه منحنا أشياء مختلفة، وقد يكون الحارس الأول للعديد من السنوات». وعن رحيل أونانا: «في هذا النادي الضغوطات تكون صعبة على كافة المستويات، أحياناً عليك تغيير ذلك».