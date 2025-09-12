الخطيب يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة

أعلن محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة للنادي، استجابة لنصائح الأطباء بضرورة الابتعاد عن الضغوط حفاظًا على صحته.

وأكد الخطيب في بيانه، الذي نُشر على حسابات الأهلي الرسمية، أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة، حيث أوضح رئيس القلعة الحمراء في كلمته:

«زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية، ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخـه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه».

وأضاف: «على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة والعمل معكم – ومع زملائكم في المجلس السابق – من أجل رفعة نادينا على المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية، والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل إنجاز أو بطولة ثمرة عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير».

وتابع الخطيب: «كما تعلمون، حاولت مرارًا أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، لكن المستجدات المتلاحقة كانت تدفعني للعودة لمباشرة العمل التزامًا بالمسؤولية وتقديرًا لثقة وطموحات جماهير الأهلي. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بالابتعاد عن أي ضغوط».

وأشار: «مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعًا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة، مع استعدادي لتقديم الرأي أو المشورة حتى انتخاب مجلس جديد».

واختتم الخطيب بيانه قائلاً: «في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، للمشاركة في صياغة مستقبل نادينا. أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق، وسيبقى الأهلي دائمًا مصدر فخر ورياضة ورفعة لوطننا الحبيب مصر».